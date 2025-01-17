為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍的也躲不掉！黃國昌統刪60％中央機關特別費 韓國瑜也遭殃

    民眾黨團總召黃國昌統刪中央機關的特別費60%，國民黨投票時也支持，結果連韓國瑜的特別費也刪掉了。（郭國文辦公室提供）

    民眾黨團總召黃國昌統刪中央機關的特別費60%，國民黨投票時也支持，結果連韓國瑜的特別費也刪掉了。（郭國文辦公室提供）

    2025/01/17 18:50

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會審查114年度中央政府總預算案，今日下午表決通過藍白協商後的通案刪減原則，將刪減939億7500萬元（約3%）。對此，民進黨立委郭國文發文指出，民眾黨團總召黃國昌統刪所有中央機關的特別費60%，國民黨投票時也支持，結果連立法院正副院長韓國瑜、江啟臣的特別費也刪掉了。

    郭國文表示，黃國昌統刪所有中央機關的特別費60%，國民黨投票時也支持，結果連韓國瑜的特別費也刪掉了，所以藍白應該認為韓國瑜院長做的很糟糕，協商不好好主持，議場內控不好秩序；覺得秘書長周萬來沒有維持議事公正，證實周萬來就是「周亂來」，才會需要刪掉60%特別費。

    郭國文指出，根據每月特別費刪除結果，​韓國瑜一個月從7萬9100元變成3萬1640元，江啟臣一個月從4萬4200元刪為1萬7680元，周萬來一個月從3萬9700元刪為1萬5880元。

    ​郭國文說，民眾黨統刪不放過韓國瑜，藍的又傻傻被牽著鼻子走，果然藍白狠起來連自己人也刪，韓國瑜、江啟臣、周萬來雖然這一年來配合演出，依舊躲不過黃國昌的大刀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播