藍的也躲不掉！黃國昌統刪60％中央機關特別費 韓國瑜也遭殃

民眾黨團總召黃國昌統刪中央機關的特別費60%，國民黨投票時也支持，結果連韓國瑜的特別費也刪掉了。（郭國文辦公室提供）

2025/01/17 18:50

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會審查114年度中央政府總預算案，今日下午表決通過藍白協商後的通案刪減原則，將刪減939億7500萬元（約3%）。對此，民進黨立委郭國文發文指出，民眾黨團總召黃國昌統刪所有中央機關的特別費60%，國民黨投票時也支持，結果連立法院正副院長韓國瑜、江啟臣的特別費也刪掉了。

郭國文表示，黃國昌統刪所有中央機關的特別費60%，國民黨投票時也支持，結果連韓國瑜的特別費也刪掉了，所以藍白應該認為韓國瑜院長做的很糟糕，協商不好好主持，議場內控不好秩序；覺得秘書長周萬來沒有維持議事公正，證實周萬來就是「周亂來」，才會需要刪掉60%特別費。

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郭國文指出，根據每月特別費刪除結果，​韓國瑜一個月從7萬9100元變成3萬1640元，江啟臣一個月從4萬4200元刪為1萬7680元，周萬來一個月從3萬9700元刪為1萬5880元。

​郭國文說，民眾黨統刪不放過韓國瑜，藍的又傻傻被牽著鼻子走，果然藍白狠起來連自己人也刪，韓國瑜、江啟臣、周萬來雖然這一年來配合演出，依舊躲不過黃國昌的大刀。

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