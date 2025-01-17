判刑停職首度回縣府參與圍爐 林姿妙喊清白：力拚二審無罪

宜蘭縣政府今晚在縣民大廳舉辦員工歲末晚會，林姿妙受邀以貴賓身分出席。（記者王峻祺攝）

2025/01/17 18:37

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪重判12年6月被停職，宜蘭縣政府今晚在縣民大廳舉辦員工歲末晚會，林姿妙受邀以貴賓身分出席，這也是她遭停職17天後，首度回到縣府，和職員參與圍爐宴。林姿妙說，自己清清白白，已經收到判決書，會上訴力拚二審無罪。

林姿妙涉貪一審被判刑，其中因「財產來源不明罪」停職，去年底內政部以電子公文函文縣政府，停止林姿妙縣長職務，由副縣長林茂盛代理。林姿妙被停職後，1月1日現身宜蘭縣元旦升旗典禮。

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時隔半個月，林姿妙均未再出席公開場合，據親友透露，「她到現在還無法接受遭重判事實。」不過今晚縣府舉辦歲末晚會，席開125桌喜氣洋洋，林姿妙現身會場，這是她遭停職後，第一次重回縣府，一言一行及神色備受關注，對比半個月前，她臉頰明顯消瘦許多，有職員見狀高喊「加油」，她也振臂揮手回應致謝。

「我是清白的！」林姿妙說，已經收到判決書，會上訴力拚二審無罪！非常感謝縣府同仁6年來的付出奉獻，團結合作讓宜蘭成為六都以外最幸福的城市，這都是各位的功勞，感謝大家讓宜蘭發光發熱。謝謝代理縣長林茂盛，相信宜蘭未來會更好，每個人都是她心心念念的家人，未來的日子她會更加努力。

林姿妙今天受邀回縣府參加晚會圍爐，身形明顯消瘦。（記者王峻祺攝）

林姿妙受邀回縣府與職員圍爐，和代理縣長林茂盛同桌。（記者王峻祺攝）

林姿妙受邀回縣府圍爐。（記者王峻祺攝）

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