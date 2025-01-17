民眾黨報復？黃國昌提案砍光監院業務預算 政治獻金查核恐停擺

立院民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

2025/01/17 18:53

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院院會即將審查監察院114年度預算，相關提案已從64縮減至25案，不過，曾於2024年12月18日委員會稱「不會刪財產申報業務預算」、「政治獻金及財產申報要讓監院做」的民眾黨團總召黃國昌，仍提案將監察院一般行政業務費用9千餘萬元全數刪減，恐將衝擊監院基本運作，除令公職人員財產及政治獻金申報等業務全部停擺，更等於直接透過預算審查實質癱瘓監察院，違反憲政機關忠誠。

據立法院司法及法制委員會去年12月18日會議公報，黃國昌當時表示「監察院財產申報業務費用795萬8千元一塊錢都沒有刪，沒有辦法，現在掛在監察院下面，就讓他們去做財產的申報業務嘛」、「政治獻金、財產申報要讓監察院做，對啊」。

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不過，根據黃國昌提案、國民黨立委吳宗憲、林思銘連署的第259預算案，要將監察院114年度預算第1目「一般行政」項下扣除人事費以外9037萬6千元全數刪除，案文稱是為「 避免無用機關刪除人民之稅金」。

監察院對此說明，該費用是維持機關基本運作經費，包含水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費。若遭全數刪除，勢必造成監察院之憲政職責、公職人員財產及政治獻金申報、裁處等業務執行，全數停擺。

據了解，監察院總預算雖編列10億9711萬9千元，但實際扣除人事費用，剩下的機關運作費用及業務推動經費，合計僅2億9703萬元。曾信誓旦旦稱「財產申報預算羅智強一毛都不動」的國民黨立委羅智強所提第254預算案也鬧出笑話，以要「讓監院預算回到2020年水準」為由，提案減列監察院總預算3億1266萬1千元，跟實際業務費用差額高達1563萬元，卻未於案文說明該向誰討。

民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌提案將監察院「一般行政」扣除人事費以外業務費用全數刪除。（記者方瑋立攝）

藍委羅智強曾稱「財產申報業務一毛都不動」，卻提案刪減監察院3.1億多元預算。但監察院整體預算扣除人事費僅有2.97億元。（記者方瑋立攝）

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