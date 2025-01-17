藍白封殺公平會委員洪財隆 林濁水痛批「傳統國民黨幫派行徑」

李鎂與洪財隆（中）在公平會人事案中遭藍白聯手封殺，林濁水在臉書發文批評國民黨「毫無是非」。（資料照）

2025/01/17 18:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（17日）行使公平交易會委員人事同意權，主委被提名人李鎂與委員被提名人洪財隆遭國民黨與民眾黨聯手否決。對此，前立委林濁水發文感嘆，國民黨封殺洪財隆的舉動毫無是非，「完全是傳統國民黨的幫派行徑。」

行政院於去年10月30日提名公平交易會現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，立法院院會今日上午行使委員人事同意權投票，最後陳志民及林慶堂過關，但李鎂與洪財隆卻遭藍白聯手封殺。

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對於此結果，林濁水在臉書發文痛批國民黨「毫無是非」，他說：「封殺洪財隆，真是毫無是非，完全是傳統國民黨的幫派行徑。洪財隆是極罕見有積極作為貢獻的公交委員。」

行政院發言人李慧芝指出，考量到經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，因此提名李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂4位相關領域的優秀人才送交立法院審查，但對於提名人選並未獲全數通過一事，政院感到相當遺憾。

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