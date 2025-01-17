彭斯台北演說示警：一旦美國削減對台支持 恐引發亞洲核武軍備競賽

彭斯17日在台北表示，台灣協助中國走向繁榮，但中國反而恫嚇台灣，川普新政府和全世界民主盟友更應堅定挺台。（法新社）

2025/01/17 17:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕首度訪問台灣的美國前副總統彭斯，17日在台北出席論壇活動時重申，美國不會放棄太平洋盟友，呼籲即將在20日就任美國總統的川普，繼續支持台灣，以應對中國吞併的威脅，更警告一旦美國削減對台支持，可能在亞太地區引發核武軍備競賽。

彭斯16日抵台後，17日在台北出席台北語文學院（TLI），與美國普渡大學研究基金會（PRF）簽署全球聯盟合作備忘錄的活動並發表演說。他開場即表明很高興終於有機會訪台，稱十分欽佩台灣人民守護自由，也承諾會一直捍衛自由民主的台灣。

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話鋒一轉，彭斯擔憂台灣若遭中國控制，畏懼中國的亞洲國家將不再對美國的嚇阻力抱持信心，「最終各國會覺得他們別無選擇，只能發展自己的核武庫」。

彭斯強調，台灣短時間從蕞爾小島蛻變成創新且繁榮的經濟體，是仰賴台灣人勤勞性格及台美堅固夥伴關係，而台灣對中國的投資，也推動中國繁榮、提高中國人民生活水準。

然而，致力於兩岸和平的台灣，反遭中國發動資訊戰和心理戰，並干涉台灣的民主政治、出動軍機和軍艦威脅台灣，最後還反咬台灣破壞區域和平穩定。

彭斯指出，中國國家主席習近平既已表露吞併台灣的意志，川普新政府和世界各地熱愛自由的國家更應重申挺台承諾，為台灣提供自我防衛和維護自由所需的一切，除了軍事支持外，現在更是美國與台灣展開自由貿易協定談判的最佳時機。

他強調，他此次訪台也是想要反擊「疑美論」，盼台灣人民不要懷疑美國堅定支持台灣的決心，「我堅信，美國永遠不會拋棄太平洋的盟友」。

彭斯補充道，在美國領導階層數十年來，對中國侵犯人權和其他問題「視而不見」後，他和川普在任內「改變了美國全國上下對中國的共識」。他也敦促川普向全世界保證，這個強硬路線將持續下去，並且「為了美國和我們所有太平洋盟友的安全，以及自由與繁榮的未來，美國將與台灣站在一起」。

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