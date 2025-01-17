罷免高虹安、鄭正鈐！民進黨竹市立委、議員將設實體連署站

全面啟動雙罷免，民進黨新竹市黨部今天決定，包括立委柯建銘及黨籍市議員，將全面設立實體連署站。 （記者洪美秀攝）

2025/01/17 17:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市黨部今天（17日）召開執、評委會議，決議在竹市全面推動「雙罷免」，下架毀憲亂政的立委鄭正鈐及停職中的新竹市長高虹安。為協助民眾完成連署，包括立委柯建銘、林志潔教授服務處、民進黨竹市黨部、前市議員李妍慧辦公室、黨籍議員服務處下週一（20日）起都將作為罷免連署站。

民進黨竹市黨部主委施乃如表示，高虹安的施政滿意度總是全國最後一名，對市政毫無建樹；鄭正鈐本屆立委任內也如同上屆，從沒為新竹爭取建設，只會站在韓國瑜身旁護航國民黨毀憲亂政的法案，人民深惡痛絕，因此關於罷免高虹安及鄭正鈐的議題，其實在新竹市已醞釀一些時日。

請繼續往下閱讀...

自去年藍白合謀修改國會擴權法案及高虹安因貪污罪被判刑以來，新竹市的公民團體便積極推動罷免連署，近期藍白持續惡意提案凍結或刪除中央政府總預算，影響民生甚鉅，再度激起民眾罷免意願。

今日新竹市區甚至出現，由竹科人發起的–—細數藍白立委九大罪狀的「放送藍白超級爛的卡車行動」，以實際行動支持罷免藍白立委。竹科園區對國家產業發展影響甚鉅，顯然竹科人都非常擔心國家的未來會被藍白立委毀掉，因而決心站出來支持罷免，響應基層的民意反應，為回應新竹市民對罷免案的熱切期盼，民進黨新竹市黨部及相關黨公職將全面啟動罷免，廣邀全體市民參與連署。

由於國民黨、民眾黨合謀的癱瘓政府機關、胡亂修法、亂砍預算、賣台亡國等等毀憲亂政行為，已經使得台灣人民忍無可忍，因此只有全面罷免一途才能挽救台灣前途，避免台灣落入萬劫不復的地步。

施乃如呼籲，全體市民不論士農工商、男女老少、各行各業、百工百業都應全面參與罷免連署，將高虹安、鄭正鈐逐出政壇，才能恢復新竹的往日榮光。另由於去年底國民黨、民眾黨合力強行暴力通過的罷免須附身分證影本選罷法修正案尚未送出立法院，因而法律尚未生效。因此參與此次的罷免連署並不需要繳交身分證影本，民眾可方便快速的參與連署，希望民眾勇於參與罷免連署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法