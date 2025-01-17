王金平：川普強勢回歸 台灣須全盤檢討台海安全經驗

前立法院長王金平出席「川普就職與台海安全對美中、美台與兩岸關係影響」論壇，會前受訪回應川普就職、台海問題與立院亂象等議題。（記者陳志曲攝）

2025/01/17 17:35

〔中央社〕美國候任總統川普即將就職，前立法院長王金平今天說，川普享有完全多數的執政優勢，可輕易遂行他想要推動的政策，有機會成為權傾一時的民主國家威權總統。面對強勢回歸的川普，台灣必須全盤檢討過去45年來維持台海安全的歷史經驗，以及今日的處境。

在兩岸議題上，王金平表示，一中究竟是兩岸關係的毒藥或兩岸穩定的基礎。過往以九二共識，如同一條蓋住一中敏感問題的棉被，如今已被掀開，甚至丟棄不用。但兩岸是否同屬一中的問題，不會因不認九二共識，就不存在。

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王金平說，8年多以來，兩岸惡意的螺旋一再下沉；兩岸白手套的兩會，幾乎一事無成。陸委會、國台辦應是兩岸穩定交流的單位，如今變成兩邊怒目相對，惡言相向的對立機構。面對以上的種種，他才以「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，試圖打開兩岸的僵局找出路。

國際戰略學會今天下午舉辦「川普就職與台海安全」論壇，王金平受邀出席分享川普（Donald Trump）就職與台海安全對美中、美台與兩岸關係影響的看法。

王金平指出，川普政府將取得完全執政的優勢地位，加上共和黨州長超過半數，最高法院裡保守派大法官占多數，等於掌握立法、行政、司法三權，將來專政、專權的可能性大增。川普享有完全多數的執政優勢，可輕易遂行他想要推動的政策，有機會成為權傾一時的民主國家威權總統。

他認為，在川普未來的施政中，絕不會容許將台灣問題置之度外，大家十分擔心他重返白宮後對台灣的態度，台海仍是全球危險衝突熱點，台灣持續面對嚴峻的安全挑戰。川普曾向中方表達支持一中政策，因此對於台獨可能會採取管控、不支持或甚至表達反對。

王金平說，無論川普政府閣員是否有親台反中立場，川普顯然不願看到台灣方面「倚美謀獨」，畢竟台灣是中國大陸的核心利益，卻不是美國的核心利益，作為大國權力競爭的棋子是寂寞的，大國從自身利益操控棋子，旁觀國家多半退避三舍，最多口惠吶喊支持，賴政府很難拒絕川普保護費，卻又難逃「台灣牌」的宿命，最終自己的命運還是自己顧。

王金平表示，面對強勢回歸的川普，台灣必須全盤檢討過去45年來維持台海安全的歷史經驗，以及今日的處境。台灣的核心工作就是持續確保在全球戰略的不可或缺，必須能掌握全球政治變局，才能獲得後續發展趨勢。

王金平說，台灣與接下來的川普政府相處，必須穩住川普，使其或幕僚了解「台灣對於美國的重要性與價值」，要預測川普確實很困難，但仍然需要將台灣的安全保障環境可能產生變化這件事放在心上。

美國候任總統川普即將就職，前立法院長王金平今天說，面對強勢回歸的川普，台灣必須全盤檢討過去45年來維持台海安全的歷史經驗，以及今日的處境。（記者陳志曲攝）

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