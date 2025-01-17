「感謝國眾兩黨賜箭」台中多區罷免連署衝爆 一晚收破300份

公民志工在台鐵太原車站收件，一晚就收到超過300份罷免連署提議。（記者黃旭磊攝）

2025/01/17 17:14

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市今晚持續在中捷水安宮站出口及文心崇德捷運站出口，進行台中第4、5選區罷免提議書連署，由於藍白立委連署在國會刪除警消海巡、農民、影視藝文、青年學子等兩千多億相關預算，公民志工一晚就收到超過300份連署提議，志工許小姐說「感謝國眾兩黨賜箭」，現在收件「不是穩定可以形容，而是爆衝了」。

「對對對，數量開始突然變得比較多了」，台中市受到強烈大陸冷氣團影響，16日起連續低溫下探攝氏10度，楊姓女志工晚間在太原車站收件，銀髮長輩及上班族給暖暖包、熱包子、飲料送暖，民眾用被冷到顫抖的雙手填寫罷免提議，志工核對身分證件後收件，楊小姐說，國民黨、民眾黨立委們只要有動作，包括中配入籍從「6年改4年」強勢修法，還有刪除藝文等不滿意政策「大家就會有行動」。

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志工上週在中國醫藥學院對面中正公園設攤，遭路人抗議「為什麼要罷免啊」、「乾脆來罷免賴清德」，相較起來，本週收件熱度倍增，志工許小姐說，感謝國民黨及民眾眾兩黨賜箭，現在收件不是穩定可以形容，而是爆衝了。

美國國家圖書獎得主楊双子今天也在臉書發文，強調「我是台中人，台中市第二選區（龍井、烏日、霧峰、大肚及沙鹿區）選民，我支持罷免顏寬恒」，國民黨立委顏寬恒並未回應發文。

龍井區林小姐協助民眾填寫罷免提議，林小姐說，台灣是自由民主國家，養育9歲女兒要保衛自己國家，藍白立委國會過半，卻一直通過不利法案削弱台灣國防，藍白親共讓民眾擔憂台灣未來。

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