花蓮0403地震善款委員會「只開3次會」 議員批無法即時解決災民需求

花蓮縣議會今天舉辦0403善款專案會議，要求善款委員會增加開會次數、即時處理民眾需要。（記者花孟璟攝）

2025/01/17 17:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮0403地震迄今，縣府善款委員會只開3次會，縣議會今天召開0403地震後專案會議，反應熱烈，整整開了3小時還欲罷不能，議員認為，都是因為善款委員會從災後至今只開3次會，無法解決希望可透過善款補償法規不足所產生的損失。善款委員會副主委饒忠說，善款目前剩3億餘元，會謹慎使用每一筆錢，先爭取中央補助，不夠再動支善款。

花蓮縣去年發生0403強震，中央、地方總動員，縣府說明，經專業建築師、技師評估通報的943件疑似震損建築，共評估出紅單建物90件、黃單92件；紅單有17件因為有公共危險之虞，由縣府強制拆除，民宅12件當中，產權單純的透天房屋6件選擇重建，集合式住宅的天王星社區、花一邨社區、統帥大樓、北濱街2號社區選擇都市更新重建；吉安麥當勞的台雄大樓則透過都更辦理重建。

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其餘紅黃單建物當中，民宅123件有28件由住戶自行拆除、有39件申請私有建物耐震弱層補強、30戶自行修繕、媒合廠商修繕16件、吉安馥邑京華大樓社區6棟則由國土署專案協助拆除。

花蓮縣議會今天上午召開0403地震重建專案會議，由議員楊華美召集，縣府、國土署說明補助重建進度，聽取受災集合式大樓管委會主委的問題及意見，原本會議預計兩小時結束，但因問題及爭議點多，開到下午1點才結束。

專案會議召集人楊華美說，地震後迄今，縣府沒有震災重建的平台向民眾彙報訊息，都是找主委各自溝通，造成訊息瑣碎零散，居民無法心安，甚至地震善款委員會迄今只開會3次，例如建物耐震補強施工，採用擴柱工法會造成部分住戶室內面積縮小，所有權人無法達到共識，甚至阻止施工，希望善款有配套補助，納入善款委員會討論事項。

此外，以自用住宅重建補助也是焦點，補助有資格限制必須為自住，屋主若將房屋出租就不行，造成民眾因生活困難急需現金，加上重建負擔太高而賤賣房產，希望重新考量補助資格限制；重建之路還很漫長，受災民眾也期待，包括中繼屋居住時間、租金補貼時間可以延長。

善款委員會副主委饒忠說，花蓮縣收到的7.9億元善款，包括住宅災損修繕補助匡列1.5億元、危險建物拆除修繕補助匡列2.65億元等8個案，共計匡列4.2億餘元，善款剩3億多元，民眾需求陸續一直來，善款真的不夠用，後續使用每一筆錢都須謹慎評估；至於租金補貼會跟中央申請延長，中繼屋也有跟慈濟溝通，可住到災民房屋修繕完成為止；未來善款委員會只要有需要就會開會，依規定是半年舉辦一次即可。

國土署說，自用住宅重建補助只限制自住戶，原因是補助經費來源為統籌分配稅款，需在地方有居住事實，且自用住宅補助的目的是恢復受災民眾居住權，並非為填補地震造成的財損，未來除非修法，才有機會擴大資格。

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