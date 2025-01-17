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    力挺We care高雄1/23護台晚會！高市議會南方連線：重燃罷免精神

    高市議會「南方聯合問政連線」呼籲市民重燃罷免精神，邀請大家參與1月23日三民公園宣講晚會。（南方連線提供）

    高市議會「南方聯合問政連線」呼籲市民重燃罷免精神，邀請大家參與1月23日三民公園宣講晚會。（南方連線提供）

    2025/01/17 16:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕We care高雄將於1月23日（週四）晚6點半，在高雄三民公園舉辦「We care台灣、護國討傅抗藍白」宣講；高市議會「南方聯合問政連線」今聲明力挺We care，呼籲市民重燃罷免精神、高雄人再次挺身。

    南方連線成員包括簡煥宗、張勝富、邱俊憲、何權峰、黃彥毓、湯詠瑜及黃文志等議員，今聯合發聲呼籲市民踴躍參與1月23日晚會，他們也將深入各自選區動員支持者，以凝聚群眾力量，向藍白聯盟推動爭議修法與惡意刪減中央預算等行徑，表達強烈抗議。

    南方連線強調，這次活動核心訴求在捍衛台灣民主、自由與尊嚴，痛批國民黨與民眾黨聯手推動的修惡法案和削減中央預算，不僅違背民主精神，還威脅國家安全與公共利益，未來立法院改革須以人民利益為優先，避免任何削弱台灣主權的行為。

    雖然高雄未如其他地區啟動罷免，南方連線仍號召市民延續罷免不適任市長時的熱情與力量，期望透過這場宣講，再次喚醒市民對民主價值的堅持，一起為台灣的未來奮鬥。

    針對近期藍白推動的三項爭議法案，南方連線直指這些修法將嚴重削弱民主監督機制、擴大政黨私利，甚至危及選舉公平性及地方財政平衡；高雄正全力推動多項建設計畫，但在國會惡修法案陰影下，可能面臨停擺甚至倒退。

    此外，藍白聯盟大幅削減中央單位預算，將數發部、NCC、陸委會的業務費降至剩1元。南方連線說，顯然意圖癱瘓政府運作，讓人髮指。

    南方連線誠摯邀請市民攜手參與「We care台灣、護國討傅抗藍白」宣講活動，帶著親友鄰居一同站出來，以實際行動對抗權力擴張、捍衛台灣的民主與自由，唯有團結一致，才能守護台灣的未來，延續高雄的進步與榮光。

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