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    反對不合理刪除預算 漫畫界連署：勿重回創作寒冬

    台北市漫畫工會聲明，反對不合理的刪除預算，請關心台漫的創作者們連署表達訴求。（擷取自台北市漫畫工會連署網頁）

    台北市漫畫工會聲明，反對不合理的刪除預算，請關心台漫的創作者們連署表達訴求。（擷取自台北市漫畫工會連署網頁）

    2025/01/17 16:50

    〔記者吳柏軒／台北報導〕國會刪中央政府總預算亂象引發各界擔憂，文化部捐贈公視預算、文化幣補助等都有提案大刪，漫畫家們也深感擔憂，台北市漫畫工會今（17日）發聲明，反對不合理的刪除預算，疾呼台漫發展不易，勿因此讓台灣創業環境重回寒冬。

    聲明指出，台漫原創產業從1980、90年代的輝煌，2000年因經濟與外在環境的變化遭受各種衝擊，從黃金期轉入冰河期，雜誌停刊，漫畫家紛紛轉業甚至出走海外，幾年間更是讓新人找不到發表作品的舞台，形同台漫斷層，是一代漫畫人心中無比的痛。

    聲明指出，現在台漫再興，成亞洲各國創作者羨慕的出版環境，端賴政府辦理漫畫刊物補助、金漫獎等，培育新一代台漫新銳，更多作品向海外授權，讓台灣文化走出海島，但這股勢頭正起尚來不及醞釀爆發力，此時於文化部的資源預算如果遭受打擊，將會造成台漫甚至諸多藝文相關產業鏈的衝擊。

    聲明強調，不應該讓純粹的文化創作成為意識形態對立下的犧牲者，台北市漫畫工會表達支持文化部立場，且工會成立30年，竟還見到諸多近乎思想審查的意識形態作為刪除文化預算的理由，實在無法認同。

    聲明呼籲，請民代慎重考慮刪減預算衝擊，反對不合理刪除文化部預算，要求保障漫畫創作者自由，建立友善的文化創作產業鍊等，同時懇請所有關心台漫的創作者們一起表達訴求。

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