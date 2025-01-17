公平會人事案》藍白聯手封殺李鎂、洪財隆 政院：相當遺憾

行政院發言人李慧芝表示，公平交易委員會是獨立機關，對於提名人選並未獲全數通過一事，政院感到相當遺憾。（資料照）

2025/01/17 16:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今日行使公平交易委員人事同意權，公平會主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財隆遭藍白否決，副主委被提名人陳志民、委員被提名人林慶堂過關。行政院表示，對於提名人選並未獲全數通過一事，政院感到相當遺憾。

公平會4位委員將於今年1月31日任期屆滿，行政院去年10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。

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立法院院會上午行使公平會委員人事同意權投票，李鎂、洪財隆遭藍白聯手封殺下落馬，陳志民及林慶堂則斬獲113張同意票、順利跨越通過門檻。

對此，行政院發言人李慧芝表示，公平交易委員會是獨立機關，行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，於2024年10月底將公平會提名人選李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂等4位相關領域的優秀人才送交立法院審查，對於提名人選並未獲全數通過一事，政院感到相當遺憾。

立法院今院會，進行公平會人事同意權案投票，圖為立院國民黨團。（記者方賓照攝）

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