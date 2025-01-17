為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公平會人事案》藍白聯手封殺李鎂、洪財隆 政院：相當遺憾

    行政院發言人李慧芝表示，公平交易委員會是獨立機關，對於提名人選並未獲全數通過一事，政院感到相當遺憾。（資料照）

    行政院發言人李慧芝表示，公平交易委員會是獨立機關，對於提名人選並未獲全數通過一事，政院感到相當遺憾。（資料照）

    2025/01/17 16:32

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今日行使公平交易委員人事同意權，公平會主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財隆遭藍白否決，副主委被提名人陳志民、委員被提名人林慶堂過關。行政院表示，對於提名人選並未獲全數通過一事，政院感到相當遺憾。

    公平會4位委員將於今年1月31日任期屆滿，行政院去年10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。

    立法院院會上午行使公平會委員人事同意權投票，李鎂、洪財隆遭藍白聯手封殺下落馬，陳志民及林慶堂則斬獲113張同意票、順利跨越通過門檻。

    對此，行政院發言人李慧芝表示，公平交易委員會是獨立機關，行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，於2024年10月底將公平會提名人選李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂等4位相關領域的優秀人才送交立法院審查，對於提名人選並未獲全數通過一事，政院感到相當遺憾。

    立法院今院會，進行公平會人事同意權案投票，圖為立院國民黨團。（記者方賓照攝）

    立法院今院會，進行公平會人事同意權案投票，圖為立院國民黨團。（記者方賓照攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播