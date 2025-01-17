林姿妙案官員涉圖利被判刑 宜蘭縣財稅局長、勞工處長拔官

宜蘭縣政府財稅局長盧天龍涉圖利案被判刑，今遭拔官調任參議。（資料照）

2025/01/17 16:25

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪案，包括林姿妙在內共有7名縣府官員被判刑；林姿妙已被內政部停職。宜蘭縣政府今天也作出人事調整，將涉案判刑的財稅局長盧天龍、勞工處長康立和調任參議；新任財稅局長、勞工處長，分別由參議劉富美、游宏隆接任，1月20日生效。

林姿妙涉貪案有15名被告，縣府官員占8人，除了前建設處代理處長、現任交通處長黃志良獲判無罪。林姿妙被判12年6個月，其餘包括秘書吳朝琴、勞工處長康立和、財稅局長盧天龍、秘書吳東原、建設處科長林志揚及龍非池等6人，均被依圖利罪判處3年至5年10月不等徒刑。

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代理縣長林茂盛曾說，收到判決書後，將對涉案同仁職務作通盤調整。縣府昨收到判決書，今天下午做出人事調整。財稅局長盧天龍、勞工處長康立和被調任參議；新任財稅局長、勞工處長，分別由參議劉富美、游宏隆接任。

另，吳東原、吳朝琴因是秘書，非主管職，因此未做調整。至於林志揚與龍非池，因科長甄選有一定程序，待其他人甄選升任，會另作調整

61歲游宏隆曾任縣府社會科員，秘書處庶務股長、計畫處專員等職務；計畫處專員時奉派到南澳鄉代理了兩年鄉長。代理任滿，曾任羅東、蘇澳與冬山等戶政事務所主任、民政處副處長、處長等職。

58歲劉富美曾任縣府秘書、環境保護局秘書、工商旅遊處副處長、勞工處副處長、勞工處長、社會處長、地方稅務局長等職。

宜蘭縣政府勞工處長康立和涉圖利案被判刑，今遭拔官調任參議。（資料照）

宜蘭縣政府新任財稅局長劉富美。（資料照）

宜蘭縣政府新任勞工處長游宏隆。（資料照）

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