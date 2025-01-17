陸委會預算若刪成1元 官員示警：香港、澳門駐處都將關門

官員示警，陸委會業務預算若被刪至1元，駐香港辦事處將面臨關門。（美聯社檔案照）

2025/01/17 16:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白提案大幅刪減中央政府總預算，要將陸委會、數發部、NCC等部會，各項業務費刪到只剩1元。熟稔兩岸情勢的官員受訪示警，若陸委會2.9億元業務費砍到只剩1元，我國駐香港、澳門辦事處都將關門，在中國的3所台商子女學校連帶受到影響，中國人士來台審查作業都將被癱瘓。

知情官員表示，業務費若被刪到只剩1元，等同癱瘓陸委會，台灣駐香港、澳門辦事處就得關門，因為沒經費可執行業務，連基本維持館處運作的費用都沒有，更沒錢聘請香港當地雇員。

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官員指出，這是非理性的刪法，以後連分擔中央聯合辦公大樓水電費用都沒有，公務人員要如何上班，基本公務都無法處理。陸委會是審查兩岸交流的主管機關，若將費用刪光，基本維持費用沒了，該如何維繫兩岸交流？最後就是交流中斷。

官員舉例，中國商務人士來台、專業交流等申請案，依法都須送至陸委會進行複審或跨部會聯審，主管機關核准才能來台。當兩岸的主管機關業務費只剩1元，業務癱瘓無法運作，以後中國人士就不能來了，這種刪法完全不合理。

他提及，讓陸委會變成「1元俱樂部」等於是放生中國台商，因為陸委會長期提供投資、風險資訊給台商，也提供一些在地服務，例如台商張老師等服務團隊，以及出事的急難救助等，並協助將「台流」送回台灣安置，相關業務將無以為繼。

據分析，在台灣，有36萬5千對中國籍配偶，香港新住民也有5萬人，港澳學生9千人加上中生2千多人，總共有1萬多名中港澳學生，因為中國、香港、澳門都沒有派駐單位在台灣，這些人都是陸委會負責處理，預算被刪許多業務都將停擺。

官員強調，預算被國會刪到只剩1元，香港、澳門駐處都將無預警關閉，以後港澳往來台灣的人怎麼辦？以後文書驗證、急難救助、簽證申請資料沒人可以做。在香港設代表處是要為在香港的台灣人服務，也是台港之間僅存的聯繫，近年港人來台旅遊人數高居第一，駐處關門影響非同小可。

他直言，在中國還有3所台商子女學校，陸委會有提供補助及協助，一旦業務費被刪掉，連帶台商子女都會受到影響。何況把陸委會預算刪光，以後是不是要併入外交部？還是併入內政部，這種刪法恐怕連中共都不樂見，在野黨立委真的要三思，這種做法是在阻擋兩岸交流。

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