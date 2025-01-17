國台辦批民進黨 網酸：祖國誇獎台灣在野黨預算砍得極好

中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

2025/01/17 16:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院正在進行中央總預算審查，國民黨與民眾黨接連大砍各部會預算引發眾怒。有網友在社群平台Threads分享一段影片，內容是中國國台辦發言人陳斌華呼應藍委日前指控媒宣費集中少數特定媒體，推展費用來養網軍，將提案刪除預算一事，在記者會上質疑民進黨「花民眾的錢洗民眾的腦」上故伎重施、變本加厲，不少網友大酸「祖國誇獎台灣在野黨預算砍得極好！」

影片中陳斌華質疑，預算經費暴增，表明民進黨當局在「花民眾的錢洗民眾的腦」上故伎重施、變本加厲，民進黨當局為掩蓋施政無能，慣於操縱島內輿論搞「大內宣」粉飾太平，豢養網軍攻擊異己、抹黑中國，島內各界對此早有公論。

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網友們看到貼文後紛紛留言「說明藍白狂刪代表的不是台灣的民意，是中共的意志」、「再次證明國民黨遵從的真的是共產黨的意志 」、「全部都是中共同路人、在台協力者」、「國民黨裡面就一堆中共的打手、藍媒、網軍，做法也都一樣可笑」、「國台辦認證藍白立委在幫他們做事了，是嗎？」

先前民進黨立委賴瑞隆受訪時曾表示，中華民國政府的預算經費關中華人民共和國什麼事？整天在干涉中華民國內政，國台辦指指點點，完全是對中華民國的不尊重。

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