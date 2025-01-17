劉世芳：兩岸宗教交流務必謹慎 避免誤入中共統戰陷阱

內政部長部長劉世芳提醒，宗教團體進行兩岸宗教交流務必謹慎小心，一定要注意自身安全及個人資料保護，避免誤入中共統戰陷阱。（內政部提供）

2025/01/17 15:43

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今（17）日召開第12屆第4次宗教事務諮詢委員會議，部長劉世芳表示，感謝宗教界協助防止詐騙行為，並投入災後復原等事務；另也提醒，宗教團體進行兩岸宗教交流務必謹慎小心，若要赴中交流，一定要注意自身安全及個人資料保護，避免遭受中方監控，甚至可能面臨非法訊問及觸犯反滲透法的風險。

劉世芳指出，因應嚴重的詐欺犯罪問題，感謝宗教團體響應政府打詐行動，於宗教集會場所懸掛「識詐紅布條」，強化民眾的防詐意識。去年地震、颱風造成嚴重災情，宗教團體成為災後重建的重要力量，無論安定人心或是濟助災民，均實際發揮宗教信仰的正面力量。

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劉世芳也說，為防範於未然，增進災害應變能力，內政部積極推動防災士培訓與認證制度，並請宗教團體鼓勵所屬成員參加，或自行辦理防災士培訓課程，以便在災害發生時，達成減災、自救及救人的目標。

對於兩岸宗教交流議題，劉世芳表示，政府不會阻止合法的兩岸宗教交流，但是為避免宗教交流誤入中共統戰陷阱或誤觸法令，提醒宗教團體務必謹慎小心，遵循相關規範，秉持對等尊嚴原則進行交流，以展現台灣宗教與民間信仰的特色。

她也說，宗教團體如要赴中進行宗教交流，一定要注意自身安全及個人資料保護，避免遭受中方監控或運用個資從事不法行為，甚至可能面臨非法訊問及觸犯反滲透法的風險。

此外，「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」立法院去年三讀通過再延長2年，劉世芳說，請宗教團體要把握時間，於115年6月9日前提出不動產權利歸屬審認申請，內政部會持續與地方政府協力，主動積極提供服務，協助宗教團體釐清並解決複雜的不動產權屬問題，確保自身權益獲得保障。

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