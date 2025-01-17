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    陳玉珍嗆導演陳世杰是「政黨打手」黃捷：簽罷免連署別再讓惡僕欺主

    國民黨立委陳玉珍在立法院議場與導演陳世杰發生口角衝突，陳世杰表示，當他們用人性討論時代悲劇，陳卻用意識形態毀掉公視成長的可能，更痛批陳玉珍「中國那邊的主子還沒來就開始搞」。（林宜瑾辦公室提供）

    國民黨立委陳玉珍在立法院議場與導演陳世杰發生口角衝突，陳世杰表示，當他們用人性討論時代悲劇，陳卻用意識形態毀掉公視成長的可能，更痛批陳玉珍「中國那邊的主子還沒來就開始搞」。（林宜瑾辦公室提供）

    2025/01/17 15:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，引發文化界怒火。多位民進黨立委今（17日）偕同影劇工作者在立法院召開記者會，陳玉珍嗆導演陳世杰是「政黨打手」。對此民進黨立委黃捷表示，爛委刪除預算，人民刪除爛委，別再讓惡僕欺主的最好方式，就是簽下罷免連署，永除後患。

    黃捷在臉書PO文表示，早上陳玉珍還在瘋，竟嗆來立院開記者會的王小棣、陳世杰等影視工作者是「執政黨打手」，沒關係你們就繼續，看是人民比較大，還是2萬多票選出來的陳玉珍比較大，就算藍白現在從3000多案撤到剩700多案，業務費還是凍結70%，恐嚇人民的傷害也已經造成。

    黃捷指出，如果今天不是各行各業的怒火燒起來，藍白就是會以人數優勢全數砍光，藍白主導的立法院，逼著人民還要時刻盯著立法院、時刻發聲、時刻上街，避免被他們害慘，真當大家沒有自己的生活要顧？藍白現在撤案，再來說「砍預算是為了爭取談判空間」、「民眾不要在定案前造謠」，都是推託之詞。

    黃捷續指，預算已經審了整個會期，藍白真的有心要爭取談判空間，正常做法是，提案後找行政部門來共商政策、提出改善建議，而不是惡搞式的最後一刻才提出，更不是羞辱式的把人家業務費砍到剩下1塊，水電費都付不出來。

    黃捷直言，爛委刪除預算，人民刪除爛委，別再讓惡僕欺主的最好方式，就是簽下罷免連署，永除後患。

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