陪蔡銘軒車掃、直播 網紅牙醫史書華：自己的內地自己救！

草屯鎮長補選明投票，網紅牙醫史書華（中）與前草屯鎮長洪國浩（右），今陪同民進黨候選人蔡銘軒車掃。（蔡銘軒競選總部提供）

2025/01/17 14:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選倒數24小時，藍綠候選人都動起來，國民候選人簡賜勝展開全鎮車掃，民進黨候選人蔡銘軒則由網紅牙醫史書華、前草屯鎮長洪國浩陪同車掃拜票，沿路開直播、中午繼續吃播與網友互動，史書華說，包括草屯在內的南投縣是台灣的內地，內地要改變、有建設，需要在外的年輕人返鄉投票。

草屯鎮長補選明天投票，國民黨候選人簡賜勝和妻子陳麗華，在縣議員李洲忠、唐曉棻、簡峻庭、莊士傑、鎮代會主席陳文忠等人陪同下，在鞭炮聲中車隊浩浩蕩蕩出發，展開全鎮車掃拜票，有些支持者也放鞭炮歡迎。

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民進黨候選人蔡銘軒則由網紅牙醫史書華及前草屯鎮長國浩陪同進行車掃，史書華在車掃時同步開直播，讓粉絲一起參與車掃拜票，沿途有支持者跑到門口揮手，也有機車騎士停下來比讚。

史書華車掃結束後，中午再與蔡銘軒一面吃便當一面直播，蔡銘軒說，因前草屯鎮長簡景賢驟逝，因此辦理草屯鎮長補選，草屯鎮是全縣人口最多的鄉鎮，需要建設發展，民進黨本想請前鎮長洪國浩參選，但他希望世代傳承，而黨徵召自己參選，洪前鎮長擔任競選總幹事，四大福利和三大建設政見就是與洪國浩討論後提出的。

史書華說，地方選舉不像全國性罷免受重視，但選出好的基層首長也很重要，包括草屯鎮在內的南投縣，一向都被稱台灣的內地，請草屯鎮民自己的內地自己救，想要草屯不一樣，鎮長補選一定要出來投票，在外讀書工作的年輕人更要回家投票，因為票票是關鍵。

草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝由妻子陳麗華和黨籍民代陪同展開車隊掃街。（簡賜勝競選總部提供）

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