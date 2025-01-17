近半民眾支持增加國防預算 李文忠：政黨歧異大幅縮小

國防安全研究院執行長李文忠。（記者方瑋立攝）

2025/01/17 14:42

〔記者方瑋立／台北報導〕國防院今（17）日發布最新民調，近半民眾支持增加國防預算，對美國安全承諾信心不變。國防院執行長李文忠會後表示，過去許多台灣民調結果最大差異都是政黨傾向，但在專業議題、公共政策方面，如本次國防預算調查，政黨傾向差異已大幅縮小，這是好現象，也是朝野應該思考的方向。

美國準總統川普即將就任，國防安全研究院今舉行「川普重返白宮：台灣國防與外交政策的民意反應與啟示」記者會，發布最新民調報告，由國防院執行長李文忠、國防院副研究員李冠成、國防院助理研究員方琮燕、中研院政治所研究員吳文欽分析。

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針對有近半民眾支持國防預算，並分別有40%、27%民眾將「提升國軍人員素質」、「與美國合作研發國防科技」視為國防資源配置2個最優先，其中國民黨支持者傾向提升軍人素質，民進黨支持者則傾向加強與美合作。李文忠會後回應媒體提問表示，國防院並未對此有深入研究，但從台灣過去許多不同議題民調，其中最大差異都是政黨。

不過，李文忠強調，若涉及專業議題、公共政策面向，政黨傾向顯示出的差異雖仍大，但已大幅縮小。如本次提及是否增加國防預算或國防資源配置等議題，政黨傾向所顯示出的差距也大幅縮小，大多是正面（看待），把優先放在不同選項，不管藍綠政黨歧異已縮小，這是好的現象，也是朝野應該思考的方向。

方琮燕說明，國防院對此未有進一步研究，不過他推論，國民黨支持者對美國交流抱持較保守謹慎的態度，所以反映出來的數據，在與美國合作研發國防科技部分的比例會低於民進黨支持者。但從民調結果而言，不管是哪個政黨的支持者其實都是支持提高國防預算，只是優先選項不同。

另外，川普就職在即，李冠成說明，國防院會持續關注美台關係、國防合作等相關議題，預計在3月之後會再做一波民意調查。李文忠則指出，可以預判川普上台後對台灣、對中國、對台海都會有很多變動或受矚目的事情，國防院作為智庫已準備好長期追蹤，聚焦於國防與國家安全範疇繼續研究。

針對多數民眾認為國防資源應優先用於「提升軍人素質」，與先前提高國防預算、對美軍購的呼聲有所不同，李文忠說明，提升國防預算原本就不限於軍事採購，軍事採購也包括後勤維修等，人員訓練、薪資費用提高也都應該做，加強與美國防科技合作，也可連帶提升我國國防自主能力。

至於川普「保護費論」、「晶片生意論」等過往言論，李文忠認為，聽川普說話應去探討其「原意」為何，已故前日相安倍曾形容，川普是堅持信念、勇往直前的人，所以應聽懂其誇張言語背後的訊息。

國防安全研究院助理研究員方琮嬿。（記者方瑋立攝）

國防安全研究院副研究員李冠成。（記者方瑋立攝）

中研院政治所研究院吳文欽。（記者方瑋立攝）

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