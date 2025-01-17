盼當民意的後盾！柯建銘：全體黨公職議員服務處設罷免站

立法院近期密集協商總預算案，藍白立委提出鉅額刪減凍結案，引發外界批評，全國工業總會今（17日）為此拜會立法院民進黨團。（記者李文馨攝）

2025/01/17 13:51

〔記者李文馨／台北報導〕立法院近期密集協商總預算案，藍白立委提出鉅額刪減凍結案，引發外界批評。全國工業總會今（17日）為此拜會立法院民進黨團。民進黨團總召柯建銘表示，大罷免時機已經成熟了，國民黨必須面對檢驗，民進黨盼在全體黨公職議員服務處設罷免站，當民意的後盾；另也向企業界喊話，當發動罷免時，「就是你們一輩子投資企業、EPS最高的時候。」

全國工業總會理事長潘俊榮表示，柯總召最近很辛苦，以他的才華跟能力絕對能化解僵局，讓立法院不會空轉，自己認識他幾十年，看過的男人中很少有能力像這麼好的人，預祝總預算通過、圓滿達成，對企業、台灣經濟才有正面幫助。中華民國全國工業總會名譽理事長許勝雄則說，國家預算影響到永續發展，朝野兩黨應該發揮智慧，為台灣永續發展盡一份心力。

請繼續往下閱讀...

柯建銘表示，工總事業遍佈全球，市值加起來佔上市公司一半以上，今天站出來為了台灣的未來跟經濟，總預算不過國家無法發展。他說，在野黨協商就是不想過，剩下2天還有3000多案，自己講破嘴他們就是不管，在野黨就是要讓台灣下市，非常夭壽。

柯建銘認為，民進黨團要有釜底抽薪之計，必須發動大罷免，國民黨立委王鴻薇提案凍結中選會50%預算，直到訂新的遊戲規則才解套，代表他們心虛。他也向企業界呼籲，當罷免發動時，「就是你們一輩子投資企業、EPS最高的時候」，不用花錢只要連署就可以救國家和企業。

柯建銘指出，因為大罷免適用「選罷法」131條，屬於舊法連署不用附身分證，很容易過關，剩下最後2週，從今天開始到2月3日只要送進去，中選會成案就用舊法來做，國民黨要改新法也來不及。他強調，大罷免時機已經成熟了，國民黨沒有回頭路，就要面對民意檢驗，當民意起來的時候，沒有人能夠抵擋，希望台灣人民大家站出來，就來大連署、大罷免。

柯建銘表示，民進黨團認為民意優先，在立院法時民意是他們的後盾，離開立法院後應該當民意的後盾，希望所有黨公職包含議員服務處設站拉罷免，民意已經「凍未條」了，民進黨必須當後盾，這是歷史的召集，希望台灣人民共同見證這歷史一刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法