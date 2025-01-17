合議庭認定林姿妙特殊洗錢及財產來源不明 人頭帳戶稱未借錢成鐵證

林姿妙遭判特殊洗錢與財產來源不明，人頭帳戶稱未借錢成鐵證。（資料照）

2025/01/17 14:38

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪重判12年6月，並因「財產來源不明罪」被停職，成為全國縣市長首例，特殊洗錢及財產來源不明的判決關鍵，在於2名人頭帳戶證稱「未實際借錢」給林姿妙，事後還有「過水錢」，加上林對金流交代不清，更與收入明顯不符，帳戶增加的800萬元財產，被合議庭認定來源不明。

判決指出，林姿妙指示助理張桂綾處理帳務，先開立支票存入人頭帳戶後，再由張拿取人頭帳戶的存摺及印章，或由人頭將現金領出、轉帳回林的帳戶中，林生怕現金曝光而遭追查，還和人頭帳戶約定，依據每次存入、領出的來源不明現金數額，支付1至3％不等對價。

請繼續往下閱讀...

其中高達3250萬元的不明金流，均來自池姓夫婦持有的5個帳戶，他們證詞成判決關鍵，證稱2007年間林姿妙透過中間人稱要借50萬元周轉「只要一週就會還」，但實際並沒有拿出現金借錢給林，而是林開立兌現支票後，請他們從帳戶領出錢，再轉交林的助理張桂綾。

雙方一路往來至2019年間，每筆交易都是固定50萬元，2018年到2019年開始收取每筆1萬5千元的「過水費」。他們強調這些錢都是「林姿妙的錢！」從沒提供金錢給林過。

林姿妙雖辯稱是循環借貸，開支票借款抵債是民間做法，再以支票兌現方式還款，並支付對方利息，但合議庭不採信，認為繁雜的借還款程序根本「毫無必要及意義」。

合議庭認為，池姓夫婦與林姿妙並無仇隙，證詞足以採信，向人頭帳戶虛偽借款，是為了製造金流斷點，構成特殊洗錢犯行，而在不明金流中，有800萬元是林於2018年擔任羅東鎮長期間犯圖利罪時存入，與收入顯不相當又未據實說明，構成財產來源不明罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法