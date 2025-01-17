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    陳玉珍砍公視預算引眾怒！藍營反指造謠 王婉諭批：要有點羞恥心

    時代力量黨主席王婉諭向藍委陳玉珍喊話，「你是人民的代議士，不是民選的流氓」，並呼籲國民黨立委不要等到引發眾怒後撤案、修改內容，才反過來指控別人造謠，「敢做敢當！不要再當台灣民主的大巨嬰」。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭向藍委陳玉珍喊話，「你是人民的代議士，不是民選的流氓」，並呼籲國民黨立委不要等到引發眾怒後撤案、修改內容，才反過來指控別人造謠，「敢做敢當！不要再當台灣民主的大巨嬰」。（資料照）

    2025/01/17 13:07

    〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，引發全民怒火，多位民進黨立委今（17日）偕同影劇工作者召開記者會，卻遭陳亂入起衝突。對此，時代力量黨主席王婉諭向陳玉珍喊話，「你是人民的代議士，不是民選的流氓」，並呼籲國民黨立委不要等到引發眾怒後撤案、修改內容，才反過來指控別人造謠，「敢做敢當！不要再當台灣民主的大巨嬰」。

    民進黨立委郭昱晴、陳培瑜、范雲、吳沛憶、林宜瑾、陳秀寳、張雅琳今偕導演陳世杰、李志薔、編劇王小棣、溫蓮忻、林映竹等人一同召開「拒絕藍白政治黑手，捍衛台灣影視命脈」記者會。不料，在記者會尾聲，陳玉珍突與導演陳世杰發生口角衝突，陳世杰說，當他們用人性討論時代悲劇，陳卻用意識形態毀掉公視成長的可能，並批評她「中國那邊的主子還沒來就開始搞。」

    王婉諭說，「這種傲慢的立委，就是台灣國會墮落的表徵」，陳玉珍提案大砍公視的23億元文化部補助，引發藝文界眾怒，直到現在已經數萬人連署反對，連她非常尊敬的藝文工作者，包含王小棣導演、楊力州導演等人，全都出聲喊話。

    王婉諭表示，想不到，陳玉珍不只胡亂提案還毫無自省能力，不只跑到楊力州導演的貼文底下嗆聲，要他公布反對名單，接著還放話絕不撤案。更扯的是，今天導演們召開記者會，陳玉珍還到場踢館、鬧場，硬是要在這些藝文工作者身上抹顏色。

    王婉諭也向陳玉珍喊話，「你是人民的代議士，不是民選的流氓！」台灣的藝文產業資源與人才，已經非常稀缺了，你不在乎沒關係，但請不要再糟蹋這些努力創作的藝文工作者。她也請國民黨立委有點羞恥心，提案內容白字黑字寫得非常清楚，不要等到引發眾怒後撤案、修改內容，才反過來指控別人造謠，「敢做敢當！不要再當台灣民主的大巨嬰」。

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