國防研究院民調：近半民意支持增加國防預算 認軍人素質、與美合作為優先

國防安全研究院執行長李文忠（右起）、助理研究員方琮嬿、副研究員李冠成、中研院政治所研究員吳文欽17日發布最新民調顯示，近五成國人支持增加國防預算。（記者方瑋立攝）

2025/01/17 13:58

〔記者方瑋立／台北報導〕國防安全研究院今（17）發布最新民調顯示，高達47%受訪民眾支持增加國防預算，並有27%民眾認為應透過「購買更多美國武器」回應川普關稅政策。此外，有4成民眾認為「提升國軍人員素質」是國防資源第一優先配置，其次為27%「與美國合作研發國防科技」。

美國新總統川普即將就任，國防安全研究院今舉行「川普重返白宮：台灣國防與外交政策的民意反應與啟示」，並發布最新民調報告。由國防院執行長李文忠、國防院副研究員李冠成、國防院助理研究員方琮燕、中研院政治所研究員吳文欽，針對市話、手機電話民調問卷結果進行分析。

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題目包括川普新政府的台美關係展望、應對川普的關稅措施、晶圓廠赴美設廠的支持度、國防預算增減的態度、國防預算增加的挑戰、國防資源的優先配置及美國安全承諾的信心等。

李冠成分析，約47%受訪者支持增加國防預算，37%主張維持現狀，僅10%認為應減少國防預算，其餘無反應。其中最明顯的差異顯示於政黨傾向，近7成民進黨支持者認為應增加，27%主張維持現狀，認為要減少者僅1%；國民黨支持者則以維持現狀49%為最多，但也有29%支持增加，僅19%認為要減少。

不過，支持增加預算者中有58%認為應「微幅增加」、38%主張「大幅增加」。且過半民眾不贊成排擠其他教育、經濟、社福預算，或以加稅方式增加預算，此2題支持度從2024年9月至今顯示下滑趨勢，吳文欽推測，可能與美國政府輪替有關聯。

在國防資源優先配置上，方琮嬿分析，若政府決定增加國防預算，有40%民眾認為應優先用於「提升國軍人員素質」，其次為27%民眾「與美國合作研發國防科技」，凸顯民眾對國防能力的主要期待方向。

針對川普「讓美國再次偉大」政策核心，即透過關稅減少貿易逆差，從而提振國內經濟。因此，在支持台灣因應對策的單選題中，有27%民眾選擇「買更多美國武器」為最高，其後依序為22%「鼓勵公司去美國投資」、17%希望「多買美國農產品」、9%「進口美國能源」，其餘認為不適合或無反應。對此，吳文欽指出，透過交叉分析可知，「買武器」和「赴美投資」二者最顯著的差異是政黨傾向，綠營支持者較關心國防議題，藍營支持者較關心貿易面向；而中間選民則平均分佈，無一面倒支持的情況。

另外，有近半數（47%）受訪民眾認為川普政府上台後，台美關係不會改變，有24%認為關係可能變差、12%認為會變好，其他無反應，顯至台灣民眾對台美關係期待仍謹慎，部分民眾對川普個人風格的不確定性仍有保留。吳文欽分析，民眾也可能受川普過去不按牌理出牌的政策風格影響，而不知如何預判，這值得半年或一年後再追蹤比較。台灣民眾對美國對台安全承諾信心則未改變，有49%受訪者相信美國在兩岸發生衝突時會出兵協防台灣，與過往民調結果相近。

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