為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    竹市府官方文件高虹安仍是市長？議員劉崇顯批濫用公務資源刷存在感

    新竹市府官方文件出現停職中高虹安為機關首長情形，市議員劉崇顯批濫用公務資源刷存在感，挑戰道德底限。（取自劉崇顯臉書）

    新竹市府官方文件出現停職中高虹安為機關首長情形，市議員劉崇顯批濫用公務資源刷存在感，挑戰道德底限。（取自劉崇顯臉書）

    2025/01/17 13:49

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市除鬧出春聯署名新竹市長、新竹市代理市長雙胞笑話引發外界嘩然，市議員劉崇顯今天提到，現在不僅署名新竹市政府法定代理人，也就是市長的春聯有高虹安與邱臣遠兩種，居然連市府的官方文件都還能看到停職中的高虹安為機關首長，他痛批市府的荒謬行徑，難不成新竹市已成「雙首長制」？

    劉崇顯說，今天市議會審議市府提案，先前市府在黨團提案說明會時，他就指出文化局今年度的文資修復計畫中，怎麼還是寫高虹安為市府的機關首長，並要求文化局更正，沒想到在今天審議提案時，桌上文件的機關首長卻仍舊是高虹安，若通過這個提案豈不是代表議會也背書現在的新竹市政府是「雙首長制」嗎？

    劉崇顯說，高虹安不顧停職中的社會觀感不佳，持續在用實質力影響市府的運作，且持續濫用公務資源刷個人的存在感，這樣的道德底限真是令人瞠目結舌，已是市民不能接受的。

    市議員楊玲宜也說，因涉貪案一審被判有罪，停職中的市長高虹安，自費印製市長春聯向代理市長邱臣遠宣示主權，以致竹市長鬧雙胞的離譜笑話，更讓竹市民錯亂到底誰才是現任竹市長？

    根據刑法第159條：「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處一萬五千元以下罰金。」若冒用公務員身分將會觸及刑法責任。但因高虹安被處以停職，是為調查其相關法律責任時的必要暫時性措施，高仍保有其市長公務員身分，但不得執行其職務，也讓高可囂張高調的挑戰社會大眾的道德底線，遊走法律邊緣。

    她也舉例，先前高虹安出席消防局的尾牙聯誼餐會，也被以「市長」之稱上台頒發「市長獎」給獲獎的水上救難人員，高虹安這種「乞丐趕廟公」的離譜行徑，不僅不尊重現任代理市長邱臣遠，更讓市府人員處在尷尬為難的狀態。

    停職中的高虹安日前參加新竹市消防局尾牙聯誼會，以「市長」身分上台頒發「市長獎」給獲獎人員，市議員楊玲宜批高虹安是貪污停職身分，卻乞丐趕廟公喧賓奪主搶代理市長邱臣遠的職權。（楊玲宜提供）

    停職中的高虹安日前參加新竹市消防局尾牙聯誼會，以「市長」身分上台頒發「市長獎」給獲獎人員，市議員楊玲宜批高虹安是貪污停職身分，卻乞丐趕廟公喧賓奪主搶代理市長邱臣遠的職權。（楊玲宜提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播