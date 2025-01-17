竹市府官方文件高虹安仍是市長？議員劉崇顯批濫用公務資源刷存在感

新竹市府官方文件出現停職中高虹安為機關首長情形，市議員劉崇顯批濫用公務資源刷存在感，挑戰道德底限。（取自劉崇顯臉書）

2025/01/17 13:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市除鬧出春聯署名新竹市長、新竹市代理市長雙胞笑話引發外界嘩然，市議員劉崇顯今天提到，現在不僅署名新竹市政府法定代理人，也就是市長的春聯有高虹安與邱臣遠兩種，居然連市府的官方文件都還能看到停職中的高虹安為機關首長，他痛批市府的荒謬行徑，難不成新竹市已成「雙首長制」？

劉崇顯說，今天市議會審議市府提案，先前市府在黨團提案說明會時，他就指出文化局今年度的文資修復計畫中，怎麼還是寫高虹安為市府的機關首長，並要求文化局更正，沒想到在今天審議提案時，桌上文件的機關首長卻仍舊是高虹安，若通過這個提案豈不是代表議會也背書現在的新竹市政府是「雙首長制」嗎？

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劉崇顯說，高虹安不顧停職中的社會觀感不佳，持續在用實質力影響市府的運作，且持續濫用公務資源刷個人的存在感，這樣的道德底限真是令人瞠目結舌，已是市民不能接受的。

市議員楊玲宜也說，因涉貪案一審被判有罪，停職中的市長高虹安，自費印製市長春聯向代理市長邱臣遠宣示主權，以致竹市長鬧雙胞的離譜笑話，更讓竹市民錯亂到底誰才是現任竹市長？

根據刑法第159條：「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處一萬五千元以下罰金。」若冒用公務員身分將會觸及刑法責任。但因高虹安被處以停職，是為調查其相關法律責任時的必要暫時性措施，高仍保有其市長公務員身分，但不得執行其職務，也讓高可囂張高調的挑戰社會大眾的道德底線，遊走法律邊緣。

她也舉例，先前高虹安出席消防局的尾牙聯誼餐會，也被以「市長」之稱上台頒發「市長獎」給獲獎的水上救難人員，高虹安這種「乞丐趕廟公」的離譜行徑，不僅不尊重現任代理市長邱臣遠，更讓市府人員處在尷尬為難的狀態。

停職中的高虹安日前參加新竹市消防局尾牙聯誼會，以「市長」身分上台頒發「市長獎」給獲獎人員，市議員楊玲宜批高虹安是貪污停職身分，卻乞丐趕廟公喧賓奪主搶代理市長邱臣遠的職權。（楊玲宜提供）

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