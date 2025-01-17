苗栗（火旁）龍活動獻龍頭 韓國瑜笑稱：帶去參加川普就職典禮

苗栗市公所赴立法院宣傳2025苗栗 （火旁）龍活動。（記者林欣漢攝）

2025/01/17 13:41

〔記者林欣漢／台北報導〕苗栗市公所今日於立法院舉行「2025苗栗 （火旁）龍 （火旁）進立法院」活動，邀請全國民眾於2月6日至14日元宵節期間到苗栗參與苗栗 （火旁）龍系列活動，立法院長韓國瑜及副院長江啟臣親自下場舞龍，韓笑稱當院長除了主持會議，還要舞龍舞獅，真的非常不容易；苗栗區域立委邱鎮軍將龍頭獻給韓國瑜，韓國瑜笑說，會把龍頭帶到美國參加川普總統就職，保證把全世界所有政要嚇壞。

邱鎮軍說，要參選縣市首長的立委一定要來拿龍頭，象徵高票當選；韓國瑜聞言表示，龍頭送給江啟臣，「我已經快被民進黨團總召柯建銘罷免了」；邱鎮軍則說，拿到龍頭，罷免案也不會成立。

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韓國瑜表示，（火旁）龍從清朝時期傳入台灣，苗栗客家村每年新年從（火旁）龍開始，趨吉避凶，客家鄉親深信鞭炮炸越兇、龍舞得越兇，新的一年就越興旺，龍年代表陽剛威猛，蛇年代表柔和及豐收，邀請海內外朋友於活動期間到苗栗走訪，迎接美好的小龍蛇年來到。

邱鎮軍表示，（火旁）龍是苗栗最重視、規模最大的特色節慶活動，在他過去6年擔任苗栗市長任內用心規劃，將「祥龍點睛˙舞龍競技」、「民俗踩街」、「（火旁）龍之夜」及「化龍返天」等活動有效串連，更把「祥龍巡庄」擴大到頭份市、三灣鄉，卓蘭鎮、獅潭鄉，讓鄉親們體驗客家過年的熱鬧，把（火旁）龍活動發揚光大，成為苗栗最具代表性的活動。

邱鎮軍指出，近幾年為推展在地觀光國際化，順應國際環境資源永續發展潮流，「苗栗（火旁）龍」逐步朝向觀光化發展，並於民俗踩街及火旁龍之夜，邀請國內外的表演團體，連袂出席參與（火旁）龍年度盛事，精彩的表演、恍如置身國外嘉年華派對。

邱鎮軍表示，「2025苗栗（火旁）龍」系列活動以「強（火旁）出吉」為願景，邀請全國民眾今年一起到苗栗過年鬧元宵，希望民眾在參與活動的同時，感受到好運與希望齊聚一堂的氛圍，讓傳統文化在每一個笑容與掌聲中煥發新生。

苗栗市長余文忠表示，這是（火旁）龍活動第一次到台北舉辦宣傳活動，（火旁）龍是苗栗客家特有的元宵節民俗文化活動，自1998年創辦以來，今年已邁入第27年，在苗栗市公所不斷努力推動下，（火旁）龍不僅成為客庄十二大節慶活動之首，也使「北天燈、中（火旁）龍、南蜂炮、東寒單」齊名並列為台灣四大元宵重要慶典。

苗栗立委邱鎮軍（前排左2）說，要參選縣市首長的立委一定要來拿龍頭，象徵高票當選。（記者林欣漢攝）

苗栗市公所於立法院舉行「2025苗栗 （火旁）龍 （火旁）進立法院」活動，邀請全國民眾於2月6日至14日元宵節期間到苗栗參與苗栗 （火旁）龍系列活動。（記者林欣漢攝）

韓國瑜笑說，會把龍頭帶到美國參加川普總統就職，保證把全世界所有政要嚇壞。（記者林欣漢攝）

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