批國民黨刪預算和中國內神通外鬼！公民團體集結中市府前抗議

多個公民團體齊結抗議國民黨籍審預算行白色恐怖之實。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/17 12:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕多個公民團體今天集結台中政府的府前廣場，痛批國民黨大刪中央政府總預算，製造白色恐怖、是迎合中國，內神通外鬼，要弱化國力，要求國民黨立委懸崖勒馬；中台灣教授協會理事長楊聰榮更強調，當國民黨刪除公視預算，惹怒眾多導演要拍罷免藍營立委活動，國民黨才退縮回去，因此呼籲公民團體站出來，讓擴權國會回歸正常。

立法院正在進行中央總預算審查，而國民黨立法院黨團審查預算提案書中，指公民團體「台中市好民文化行動協會」（好民）支領文化部與國家人權館之補助進行罷免運動，要凍結與刪減文化部及國家人權館相關預算；好民今天號召多個團體召開記者會，痛批國民黨正在癱瘓政府，摧毀大家的未來。

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好民副理事長林芳如表示，今天來的公民團體絕對不只是為了挺好民，而是為了「挺台灣、救民主、護自由」，國民黨立院黨團大刪預算要癱瘓中央、弱化國力，如果時光倒轉回到35年前，現在的國民黨就會被當年的國民黨政府用懲治叛亂條例跟刑法一百條的「叛亂罪」法辦。

中台灣教授協會理事長楊聰榮更強調，過去中央政府所有業務執行由行政部門執行，立法院應只站在監督角色，現今國民黨利用預算審查，審查到個別的團體，個別的作為，這已表示立法權已侵蝕到行政權，因此可看到不只公民團體站出來，而當國民黨刪減到公共電視，導演憤怒也站出來，呼籲所有導演拍大罷免的活動，這個時候看出來，國民黨退縮了，國民黨說要監督，根本是假借民意藉經費的刪減，行控制之實。

人本教育文教基金會台中分會主任曾芳苑表示，國民黨大刪預算根本是殺紅了眼，在刪除性平預算的提案文中明確記錄：由於性騷事件頻傳，執行不力，所以刪除所有預算。想請問國民黨，是在挺相關事件的加害者嗎？國民黨拿好民當藉口刪除文化預算，就是在找機會威脅公民團體，國民黨故意混淆視聽，利用這個機會殺雞儆猴，傷害言論自由，恐嚇人民。

香港流亡藝術家黃國才表示，中共慣用的手段，就是把提出問題的人和組織「處理掉」，封鎖資源、羅織罪名，甚至控制媒體、扭曲真相。「這就是我親身經歷的香港」，呼籲台灣人民向專制獨裁說「不」。

最後公民團體一齊將國民黨刪減預算每一項提議所造成影響，貼到國民黨6名台中立法委員照片上，眾人並高喊人「拒絕預算變清算，還我正常國會」、 「國民黨踐踏民主、台灣人不會認輸！」的口號。

中台灣教授協會理事長楊聰榮表示，國民黨已侵犯行政權。（記者蘇金鳳攝）

好民副理事長林芳如痛批國民黨藉監督預算，弱化國力。（記者蘇金鳳攝）

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