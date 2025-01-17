國民黨團：刪除總預算1111億、反對台電撥補千億預算

國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇於議場前召開記者會。（記者田裕華攝）

2025/01/17 12:48

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院本週密集協商114年中央政府總預算案，國民黨團總召傅崐萁今日率黨籍立委在立法院議場前召開記者會，宣布今年度總預算案國民黨共刪除1111億元，占總預算3.47%，另，反對行政院要撥補台電1千億元預算。

傅崐萁表示，民進黨今年度總預算編列3.2兆元，創下歷史新高，但有非常多浮編的預算，該用的錢國民黨會支持，浮編的會還錢於民，國民黨共刪除1111億元，占總預算3.47%，和往年刪除的幅度差不多，沒有超額刪除。

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傅崐萁提到，潛艦預算事關國防，國防部長顧立雄稱114年實際執行所需只要2億元，卻浮編20億元，國民黨對於實際需要執行的預算予以支持，但浮編的部分予以凍結，他特別強調，凍結是加強監督，沒有刪除。

對於行政院要撥補台電1千億元補貼虧損，傅崐萁指出，這是人民納稅的血汗錢，在百工百業如此辛苦的情況下，因為錯誤的政策在掩護民進黨貪污腐化，更讓電價面臨可能不斷上漲的危機，台灣產業可能出走，新的時代全世界面臨AI產業的升級，全世界用電量必須增加，民進黨把台電視為禁臠，成為綠色貪污腐壞的溫床，這樣向納稅人的血汗錢伸手補貼台電，這1000億元必須刪除，這是錯誤的政策，絕不能同意民進黨向人民要錢，民進黨要正視其腐壞的能源政策，進行全面調整，不能每一年都來向台電要錢。

傅崐萁強調，用錯誤的能源政策撥補台電，是剝削全民及產業，甚至造成產業出走的危機，也讓台灣跟不上世界AI的腳步，我們必須向全世界招商，將產業留在台灣，高電價時代不能來臨，要改正錯誤政策，台電不能成為民進黨的禁臠，要節制這些貪污腐化的行為。

另外，傅崐萁提到，會嚴格監督、刪除政府文宣費用，民進黨慣用手法是在各部會業務費拿過來買網軍側翼，國民黨會加強監督凍結業務費，凍結不是刪除只是加強監督，福鄉利民的政策民進黨沒有多所提出，所以必須刪除浮編的預算還錢於民，轉化為對民眾福鄉利民的政策才有足夠財源。

傅崐萁批評，民進黨的網軍側翼攻擊在野黨砍現有補助方案，這是洗腦全國人民的惡劣行為，完全沒有任何一分錢有減少，呼籲國人不要相信執政者及側翼散佈的謠言，也呼籲賴總統節制網軍，不要讓網軍再散佈錯誤資訊洗腦人民。

國民黨團在議場前召開記者會，宣布今年度總預算案國民黨共刪除1111億元，占總預算3.47%，另，反對行政院要撥補台電1千億元預算。（記者林欣漢攝）

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