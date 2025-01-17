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    中國宣布開放上海、福建民眾來台團體遊 陸委會：速循「小兩會」溝通

    陸委會今日表示，政府歡迎中客來台旅遊，惟具體實施，仍待中方公布具體做法，並儘速循「小兩會」（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通。 （資料照）

    陸委會今日表示，政府歡迎中客來台旅遊，惟具體實施，仍待中方公布具體做法，並儘速循「小兩會」（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通。 （資料照）

    2025/01/17 11:33

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國文旅部今天公告，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，中方將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。陸委會回應，政府歡迎中客來台旅遊，惟具體實施，仍待中方公布具體做法，並儘速循「小兩會」溝通。

    中國僅開放福建居民經小三通赴金門、馬祖旅遊，至今未開放中國觀光客赴台灣本島觀光；上海副市長華源去年12月在雙城論壇表示，「上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊、旅遊路線一定會包含台北市」。

    中國文旅部今日宣布，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，中方將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。

    中國文旅部指出，目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務與產品。

    對此，陸委會表示，政府歡迎中客來台旅遊，惟具體實施，仍待中方公布具體做法，並儘速循「小兩會」（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

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