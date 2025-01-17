藍白提案大砍總預算 卓榮泰批：刪到只剩1元「還有辦法做事嗎」

行政院長卓榮泰今日於政院大禮堂接見「泰國台灣商會聯合總會回國訪問團」。（記者陳鈺馥攝）

2025/01/17 11:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白提案大幅刪減今年度中央政府總預算，準備癱瘓政府部會運作。行政院長卓榮泰今天接見「泰國台灣商會聯合總會回國訪問團」時強調，預算刪到只剩1元，政府還有辦法做事嗎！這是弱化國家競爭力，國防力量被削弱，當然對岸最高興。

僑委會副委員阮昭雄表示，台商朋友非常關心台灣政局的發展，總會很多委員昨天有向立法院副院長江啟臣反映，希望總預算一定要通過，國家才能夠繼續往前發展。大家身處海外心繫台灣，為台灣付出很多心力，這次回台力挺政府，希望總預算審查有好的轉機。

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卓榮泰致詞表示，這幾天台灣不只天氣很冷，立法院和行政院的氣氛也很冷，感謝大家去立法院反映海外鄉親的聲音，希望國會能夠支持中央政府總預算。其中，國外旅費、教育訓練等費用被刪被凍，以後很難派人出去，只能你們回來台灣。

卓榮泰指出，台灣與國際交流非常重要，學術、文化、體育及棒球賽事，事前事後有很多行政業務、交涉及討論，國際旅費被刪除一大半或凍結，不能與國外高科技、學術機構進行討論，台灣就只能閉門造車。

「連國內旅費都在刪！」卓榮泰批評，中央政府和地方政府經常需要討論很多事，機關要與許多民間團體溝通，例如獅子會、青商會、扶輪社等，以後公務員只能坐在辦公室，冷氣不就只能開到9月，往後幾月都不能開，因為水電費要被刪30%，連民眾洽公的地方也刪30%，這種刪法毫無道理。

卓榮泰質疑，認為你做不好，預算刪到只剩1元，政府還有辦法做事嗎？這是弱化國家競爭力，讓跟我國競爭的國家最高興，剛好其他國家能迎頭趕上。國防力量被削弱，當然對岸最高興，共軍機艦一直來，預算被砍如何保護國家。

卓榮泰強調，有人質疑政府為何不早講，但這是最後幾天才丟出來3千多件提案，立法院國民黨團、民眾黨團已知道犯下眾怒，引發社會嚴重不滿，現在開始要縮了，他是鼓勵「能夠多縮一點」。

在投資方面，卓榮泰談及，行政院經濟委員會有討論「兆元投資國家發展計畫」，希望台商能將資金帶回台灣投資，聚焦在國家需要的產業，希望引進3、4兆資金回台。

卓榮泰提及，第二是要讓台灣成為亞洲資產管理中心，讓海外資金可以放進來，台商、台僑資金能夠回來，該中心可以協助管理，政府也就有更多力量在國內外進行投資，類似主權基金概念，未來將在高雄設立實體園區，希望能在6年內完成。

青年人才方面，卓榮泰說，希望吸引國際青年人才來台，政府也提供青年百億資金要送年輕人出國深造，學習可以幫助國家發展的項目，將來若有送去泰國，也希望總會能提供協助。

泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川表示，感謝行政院長在百忙之中接見他們，昨天去總統府、僑委會、立法院、經濟部，晚上與外交部交流，感受到台灣政府各部會的活力，賴清德總統非常認真，這次回來是希望做一些串連。

陳漢川提及，泰國是東南亞非常重要一個據點，台灣很多產業想分散風險，在泰國投資發展，以台灣的實力有百分之99是成功的，而且泰國人也對台灣非常友善，這是投資泰國的優點，新南向可多多關注泰國。

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