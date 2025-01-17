中國恢復福建、上海民眾赴台團隊遊 馬英九籲賴政府以開放代替對抗

前總統馬英九表示，對於對岸進一步促進兩岸人員往來正常化以及各領域交流常態化，他持高度肯定。（資料照）

2025/01/17 10:54

〔記者施曉光／台北報導〕針對中國文旅部今日公告近期恢復福建、上海民眾赴台團隊遊，前總統馬英九上午在臉書發文表示，對於對岸進一步促進兩岸人員往來正常化以及各領域交流常態化，他持高度肯定，並認為這符合兩岸人民的利益與福祉，對熱烈渴望兩岸交流的台灣民眾，以及台灣自疫情以來就一直很辛苦的旅遊業，都是一個非常重要的正面訊息。

馬英九並籲賴清德總統與民進黨政府，站在台灣老百姓的角度與利益，審慎處理兩岸關係，不能把政府沒有能力處理兩岸關係的政治惡果，轉嫁給台灣老百姓，阻撓兩岸民間交流機會，他也要為台灣的觀光業者以及廣大希望兩岸和平交流的民眾請命，請賴政府用開放代替對抗，讓兩岸關係重新回到和平發展的正軌。

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馬英九強調，唯有兩岸民間加強交流，讓兩岸的民眾直接接觸，才能增進彼此了解，有效降低誤解與敵意，他樂見中國方面主動踏出這一步，他並指出，去年12月17日上海市副市長華源來台北參加「雙城論壇」，宣布上海將開放居民赴台旅遊後，隔天他帶「大九學堂」學生到上海市轉機哈爾濱，也與華源碰面，當面表達肯定與支持這項重要的宣布。

馬英九表示，去年陸委會提升赴中港澳旅遊警示為「橙色」，建議民眾避免非必要赴中港澳旅行，以及禁止觀光團赴中的「禁團令」，就非常沒有必要，國內約有4000多家旅行社，其中大多數都有經營中國旅遊業務，佔市場4成以上，攸關旅遊業者生計，他鄭重建議政府應盡速解除對中國旅遊警戒與「禁團令」，並恢復疫情前的直航點，這也是對中國方面恢復福建、上海居民來台旅遊的善意回應，也符合賴清德總統常說兩岸民間要健康有序的交流。

馬英九說，相信這是過去1年來台灣民間各界努力的成果，馬英九基金會去年數次率台灣青年學子訪問團赴中參訪，也邀請包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等中國高校師生訪問團來台，受到台灣民眾熱烈歡迎，中國民眾則透過媒體對陸生團的關注報導，也感受到台灣民眾的熱情和善良，就是這樣涓滴累積兩岸民眾相互的善意與情誼，對兩岸未來和平發展至關重要，今年馬英九基金會也會持續率領台灣青年學子赴中參訪，並邀請大陸各領域訪問團來台，為兩岸和平穩定貢獻心力。

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