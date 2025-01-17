藍刪公視預算犯眾怒！學界連署拒立委濫權 喊話不要挑戰中間選民底線

國民黨刪公視預算引眾怒，學界發起連署，拯救公視，拒絕立委濫權。（記者林曉雲翻攝）

2025/01/17 10:42

〔記者林曉雲／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，引發全民怒火，國民黨即使修改為刪減1%，仍難以息眾怒。學界火速發起連署，強調拯救公視，拒絕立委濫權，並警告國民黨不要挑戰中間選民底線，要求國民黨停止踐踏屬於全民的公共電視。

國立政治大學傳播學院玉山學者李金銓、國立暨南國際大學東南亞學系教授張春炎等人，發起「全國傳播界與文化界的學者、工作者」連署，聲明表示，成立超過27年的公視，一路從小而美的公視，歷經許多有志之士的努力以及許許多多國人的支持，如今已蛻變成為一個服務國人傳播權、文化權，真正屬於全民的公共媒體公廣集團，公視能夠走到今日的規模和成果，不是一朝一夕、輕易達成的，然而這樣努力和得來不易的成果，卻正面臨國民黨立法委員無理的惡意提案，要求全刪除2025年的預算。

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對於國民黨立法委員陳玉珍等人的惡意提案、濫權的做法，學者們嚴正提出抗議，同時一起站出來大聲說：「不！把你們的政治黑手拿開！」聲明表示，在商業媒體過度競爭的情況下，台灣社會陷入劣質化的傳播環境、文化環境之中，而公廣集團作為公共媒體，依據公視法服務全體國人，早已是國人珍惜的寶貴園地。滿足公共服務，經費自主、不受商業與政治干預，一直是公視重要的基礎。

公視法第2條第2款明文規定「公視基金會之經費由政府依本法編列預算捐贈。」在第2條第3款同時規定「除前項捐贈外，政府應依公視基金會業務運作需求、年度工作計畫及中長程計畫，每年檢討調整編列預算辦理。」聲明痛批，當行政機關依照立法院三讀通過的公視法，合理、守法的提出公廣集團預算。部份立法委員卻輕率提案全刪除，這種立法者帶頭違法的行為，不僅荒謬，更是濫權，要提出嚴厲譴責。

2009年因為有國民黨立委大幅凍結公視預算，企圖癱瘓公視運作，引發傳播、藝文界齊聚自由廣場，大聲喊出「反對政治黑手伸入公視」，當時他們的呼籲，言猶在耳：「珍惜公共媒體在一個資本主義社會中，對於累積文化資源、探求社會真實、保障弱勢聲音的深刻重要性…，對於公共媒體在台灣社會的文化角色，具有深深的期待。這一片多元且豐富的淨土，不容許政治力量任意踐踏！」作為傳播學者、媒體工作者、文化創作者、專業工作者，一同大聲疾呼，「不容許政治力量任意踐踏公視！」

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