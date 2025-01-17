在野大刪總預算影響政府運作？藍黨團批賴政府造謠

國民黨團召開「預算假訊息滿天飛 打假除弊才是真！」記者會。（記者林欣漢攝）

2025/01/17 10:32

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院本週密集協商114年中央政府總預算案，在野黨立委提案大刪，包括國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億元預算，國民黨立委張嘉郡也提案刪除農業部1.2億元、0.07％的預算等，不但文化界大反彈，農業部也表示影響老農津貼發放。立法院國民黨團今日上午召開記者會，警告賴政府不要指鹿為馬、黑白不分，黨團首席副書記長王鴻薇說，賴政府已經成為造謠指揮部，散佈不實訊息並提供給網軍側翼造謠。

王鴻薇表示，預算審查期間，很多重大預算還在審查中，但賴政府已經透過網軍撲天蓋地製造假訊息、帶風向，昨天行政院長卓榮泰還率領各部會首長召開記者會，呼籲在野黨別報復性審查總預算，這件事非常荒唐。

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王鴻薇說明，立法院歷年都是透過朝野協商平台來協商各個提案，但最後的結果只會有一個版本，除了網軍側翼撲天蓋地造假，各部會也捨棄和立法委員溝通的正道不做，去抨擊在野，例如，公視預算這兩天充滿假訊息，陳玉珍個人提案確實有要刪除政府對公視補助23億元，但這是個人提案，不要忘記別的立委也有提案，本來就會去整合不同提案，做出最終結果。

王鴻薇表示，昨天國民黨團透過跟教育委員會及提案立法委員協商的結果，會把公視的23億元補助預算刪除1％、2300萬元，她要敬告所有網軍側翼，不需要再繼續帶風向、製造假新聞，這本來就是正常的預算程序，從現在到最終表決，相關預算都有修正的可能，這是只要稍微了解預算編列的ABC都能知道的事，昨天國民黨團除了自家立委協商，也與民眾黨立委協商，但民進黨團總召柯建銘完全不想協商，花3小時廢話連篇，完全零進度。

張嘉郡表示，她非常心疼農民，網軍側翼散佈領不到老農年金的假訊息，恐嚇善良的農民，造成多少農民的恐慌，她刪的不是農民的錢，而是農業部長的小金庫，為什麼部長補助農民時斤斤計較，刪到自己的時候就跳腳，而且部長、次長都不來說明，農業部不要變成造謠部。

張嘉郡說明，農業部總預算1692億元，她只提出刪減1.2億元、0.07％的預算，也與老人福利津貼、老農年金發放的業務費、職業災害保險等是兩碼子事，完全不影響發放，農業部不可能會關門，若這樣就關門完全是農業部的問題。

羅智強也說，玻璃政府只會造謠，前總統蔡英文說過要透過大砍20％預算，才能帶來結構性的轉變，蔡英文的話言猶在耳，就出了農業部這個玻璃政府，張嘉郡提案刪除萬分之七，比起蔡英文說的20％是小巫見大巫，萬分之七就說要關門、老農年金發不出來了，這什麼爛政府，農業部成為說謊部、造謠部，恐嚇老農。

羅智強表示，民進黨的造謠罄竹難書，預算審查本來就很多提案，最終會選擇比較合宜，杜絕浪費也警惕政府做得更好的提案，結果民進黨到處造謠，養網軍護航，砍預算就動員受傷害的30％，卻不去看在濫用的70％，預算當用則用當省則省，每一分錢都是人民納稅的辛苦錢，民進黨玻璃到只會造謠，真的是非常無能的政府。

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