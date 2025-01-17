全球民主指數不斷下跌 沈榮欽：強大的公民社會才能延續民主

圖為國民黨團總召傅崐萁（右一）、民眾黨團總召黃國昌（左二）。（資料照）

2025/01/17 12:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院近期密集協商總預算案，藍白立委提案狂刪大筆預算，引發外界批評。加拿大約克大學副教授沈榮欽引述外媒專欄指出，全球平均民主指數不斷下跌，連台灣國會亂象也被探討，說明亞洲的民主從來就不是牢不可破，甚至是十分脆弱的，只有強大的公民社會能夠延續亞洲的民主。

他也分析，雖然絕大多數的罷免案最後可能都不會通過，許多藍白的始作俑者還可以躲在不分區保護傘下，很多民眾對試圖癱瘓國家的國會議員發動罷免，是台灣人民試圖挽救國家的努力。他也嗆藍委傅崐萁，就算知其不可而為之，「豈容政客將花蓮變北韓！」

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沈榮欽在臉書發文指出，由經濟學人智庫編纂的民主指數顯示，全球平均民主指數自2016年起就一路下跌，民主倒退不只發生，而且似乎相當普遍。甚至連被認為民主運作相當順暢的南韓，也發生總統尹錫悅宣布戒嚴的罕見景象。對此彭博專欄作家瓦斯瓦尼也將南韓戒嚴、台灣國會亂象、與蘇哈托幽靈重回印尼並列，說明亞洲的民主從來就不是牢不可破，甚至是十分脆弱的，只有強大的公民社會能夠延續亞洲的民主。

沈榮欽指出，為什麼瓦斯瓦尼提及公民社會？因為她見到當尹錫悅在夜間突然頒布戒嚴令後，成千上萬首爾民眾迅速走上街頭抗議，和反對黨國會議員一起阻止了戒嚴鬧劇。

沈榮欽也指出，曾在蘇哈托麾下擔任軍事將領、有侵犯人權紀錄的普拉伯沃（Prabowo Subianto）成為印尼總統，副手還是前總統佐科威（Joko Widodo）之子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），頗有復辟裙帶政治的味道，但是印尼現在已經是公民社會及媒體蓬勃發展的國家，不會允許過去的軍事專制捲土重來。像是在去年8月，當印尼國會欲通過實質上將不支持普拉伯沃或佐科威的候選人排除出地方首長選舉的法案時，是因為民眾在國會外示威抗議，迫使國會議員收回法案，保全了印尼的民主。

沈榮欽表示，瓦斯瓦尼也提到台灣的例子，指去年當親中政黨試圖削弱新當選總統的賴清德的權力，引發公民抗議，儘管備受爭議的法案最終通過，但是挑戰法案的抗爭行動並沒有因此停下來。當立院的政客企圖傷害國家時，是來自公民社會的青鳥行動站出來保全台灣的民主。

因此，當很多民眾對試圖癱瘓國家的國會議員發動罷免時，儘管各政黨不可避免地計算利害關係，但是這一現象最初的本質是台灣強大公民社會的展現，是台灣人民試圖挽救國家的努力，這點在《年代向錢看》對遍地開花的罷免團體訪問中也清楚體現。

沈榮欽指出，除了極少數像葉元之那樣勝選票數差距極低者之外，估計絕大多數的罷免案最後都不會通過，有些始作俑者甚至可以躲在不分區保護傘下，不受罷免法規範。

沈榮欽舉例，比如和翁曉玲一起炮製出違憲法案的黃國昌，率民眾黨提出上千個預算刪減案，又封殺委員會討論，根本無法審完。痛恨中研院法律學者不支持他，提案刪減包括中研院在內的預算，簽名後又騙外界不是針對中研院。即使中研院詳述預算被刪的影響，黃國昌依舊要機關負責人親自找他溝通。以黃國昌過去的言行，這些機關首長又要受到什麼樣的羞辱，接受什麼樣的條件，他才願意放行？

沈榮欽也質疑，黃國昌只因為一張「黃國昌正在侵害你搭火車安全」的圖卡，怒指交通部5千萬「軌道安全提升計畫」一定要刪，全然不顧對台鐵安全有何影響。沈榮欽也諷刺黃國昌「從前對鐵道安全的咆哮，都只是無良政客的做戲，人命安全如何比得上黃國昌的臉皮？」

沈榮欽也批評，也有一些人根本不怕被罷免，像是刪公視預算的陳玉珍、行徑猶如太妹的徐巧芯，或是國會亂象根源傅崐萁，因為他們在深藍選區。

沈榮欽指出，傅崐萁夫婦在花蓮倒行逆施23年，花蓮人仍不顧一切選他們夫婦二人害台，他表示雖然自己不至於因此不去花蓮旅遊，但是對於深受其害其他縣市的人，拒絕去花蓮旅遊以及拒買花蓮麻糬，也很難要求受害者做什麼。

沈榮欽批評，傅崐萁不僅在花蓮執政時，將自己的名字放大印在花蓮各級出版品，讓花蓮美學直逼北韓。後來還真要把花蓮變成北韓，別說批評他們了，投票時哪些地方票沒開出來，當地人就要擔心受怕。

沈榮欽也直言，這次發動罷免的微光花蓮，連上電視都要遮臉用假名，以免被傅崐萁的人馬認出。在花蓮發動第一次活動還要臨時通知，以快閃形式為之。孰可忍，孰不可忍？他也強調「這樣的傅崐萁，一定要罷免，就算知其不可而為之，也是花蓮人對故鄉的交代，豈容政客將花蓮變北韓！」

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