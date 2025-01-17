反對凍刪文化部預算 楊双子表態：我是台中第二區選民支持罷免顏寬恒

獲美國國家圖書獎台中作家楊双子昨深夜發聲，反對凍刪文化部預算，支持罷免不適任立委，「我是台中第二選區的選民，我支持罷免藍委顏寬恒」。（圖擷自楊双子臉書）

2025/01/17 10:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院正審查今年度中央政府總預算案，國民黨立委陳玉珍等以「報導偏頗、戲劇竄改歷史」為由，提案全數刪除文化部補助公視的23億元預算，引發文化界人士撻伐。對此，2024年獲美國國家圖書獎台中作家楊双子表示，反對凍刪文化部預算，支持罷免不適任立委，「我是台中第二選區的選民，我支持罷免藍委顏寬恒。」

楊双子以作品「台灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎，是台灣文壇第一人。「我反對凍刪文化部預算・我支持罷免不適任立委」，她昨日深夜透過臉書發文表示，近日立法院濫刪、凍結許多政府部門預算，她多次在臉書個人帳號透過分享貼文的方式表達憤怒。固然一人之力難以回天，然而這2天立法院的荒腔走板，尤其令人難以按捺不平之氣。

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楊双子提到，作品《臺灣漫遊錄》於去年底榮幸獲得美國國家圖書獎以來，曾數度公開表明文化部如何擔任了這部小說的推手。受獎我國三等文化獎章的時候，也曾特別在講稿裡具體指出文化部對她這樣一介台灣當代青年作家的幫助。

楊双子指出，有些人會認為，從商業角度來說，台灣文學創作者仰賴政府補助是一種缺陷與失敗，但她認為這樣的商業觀點並不精確。假設文化部是文化產業的創投公司，那麼創投公司追求的，並不是百分之一百的成功率，而是從百分之一的成功標的裡，獲得超過數十倍的投資報酬率。在今天來看，《臺灣漫遊錄》就是那百分之一。「我祈願，文化部能夠令這個國家的文化創投機制更加健全、更加完備，令台灣不是依靠運氣，而是依靠完善的產業機制，催生下一位楊双子，以及下一本《臺灣漫遊錄》。」

話鋒一轉，楊双子表明反對凍刪文化部預算，並指出，「凍刪文化部預算，將是台灣文化與文學發展的自廢武功，是將台灣文學青年正要萌芽的能量掐滅於搖籃。」作為一名受惠於文化部以整個體制所栽培的小說家，她相信並且可以預見這個獎勵機制將在越來越健全之後，催生下一個獲得國際榮譽的文學創作者。如此毫無道理、蠻橫粗暴地凍刪文化部預算，受傷的不只是所有可能受到補助的台灣青年創作者，以及一連串彼此牽連的創作、出版產業，更是所有台灣人可能在有生之年可見的國際性文學榮譽。

而時至今日，可以做什麼？楊双子說，那就是明確地表達出對此事的不滿，而更具體的說，她認為是呼籲與行動，她支持罷免不適任立委，如果也同意她的觀點，期盼各位能夠在人身安全為前提之下公開表態，比如打電話、傳訊息、分享貼文，務求讓自己選區立委知道，自己也支持罷免不為人民把關問政品質的不適任立委。

楊双子最後表態，「我是台中人，台中市第二選區（龍井區、烏日區、霧峰區、大肚區、沙鹿區）選民，我支持罷免顏寬恒」。

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