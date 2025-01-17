藍營砍公視補助踩剎車 周軒諷：黨團都背書了還在撇清關係

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億元預算，針對國民黨立委柯志恩發文說「經過國民黨團的協商溝通，修改為刪減1%，並稱「個別委員必須為自己的提案負責」，政治工作者周軒諷刺，陳玉珍跟國民黨黨團是兩個不同個體嗎？黨團都背書了現在才在撇清關係喔？（資料照）

2025/01/17 09:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央政府總預算案在立法院卡關中，立委提案刪、凍多筆預算，其中國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億元預算。針對國民黨立委柯志恩發文說「經過國民黨團的協商溝通，修改為刪減1%」，並稱「個別委員必須為自己的提案負責」，政治工作者周軒諷刺，陳玉珍跟國民黨黨團是兩個不同個體嗎？黨團都背書了現在才在撇清關係喔？

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視「影視及流行音樂推動與輔導」編列對公視基金會捐助經費23億預算案，引發外界撻伐，許多民眾及影視工作者紛紛聲援公視。針對導演楊力州警告藍營小心影視工作者的反撲，國民黨立委陳玉珍還留言開嗆楊力州「惡僕欺主」，並揚言要把反對的名單全部都公布。

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昨日國民黨立委柯志恩表示，經過國民黨團的協商溝通，將此提案修改為刪減1%、2300萬。並指「個別委員必須為自己的提案負責，但同時，預算需經過行政與立法部門、黨團內部、黨團朝野協商等程序，最終送入院會三讀」。

周軒今上午則在臉書發文質疑，看到柯志恩的這一篇文章覺得很好笑，對於柯志恩說「今天經過國民黨團的協商溝通」，周軒質疑「所以現在陳玉珍跟國民黨黨團是兩個不同個體的意思嗎？」針對柯志恩稱「個別委員必須為自己的提案負責」，周軒也直言「不要再裝了啦，你們的每個提案都有黨團幹部林思銘簽名啊，黨團就背書了，現在才在撇清關係喔？」、「敢提案又沒擔當，好像改砍2300萬是什麼多大恩惠，來不及了啦」。

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億元預算，針對國民黨立委柯志恩發文說「經過國民黨團的協商溝通，修改為刪減1%，並稱「個別委員必須為自己的提案負責」，政治工作者周軒諷刺，陳玉珍跟國民黨黨團是兩個不同個體嗎？黨團都背書了現在才在撇清關係喔？（圖擷自threads）

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