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    中央擴大租金補貼措施 六都滿意度近7成

    國土管理署署長吳欣修表示，中央擴大租金補貼的滿意度，六都均為64.8%起跳。（記者黃筠軒攝）

    國土管理署署長吳欣修表示，中央擴大租金補貼的滿意度，六都均為64.8%起跳。（記者黃筠軒攝）

    2025/01/17 10:45

    〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部國土管理署發布的2023年住宅需求動向調查，針對中央擴大租金補貼的滿意度，各年齡層中以18至25歲最高、達70.9%，另六都滿意度均為64.8%起跳，其中又以桃園市約69.6%最高。

    國土管理署長吳欣修表示，2022年租金補貼收回中央統一規劃後，首先是把申請流程簡化，直接就可以線上申請，再加上修正規定，租客不用經過房東同意便可以提出申請。

    對於部分房東擔心被查稅，因此修正「住宅法」規定，以公益出租人的身分，給予公益出租人享有房屋稅、地價稅及綜合所得稅共3項的稅賦優惠，以及不被查稅的條件，此舉讓房東與租客申報的責任都相對應減輕。

    租金補貼房東享三稅優惠

    吳欣修也指出，目前房價高漲，部分還沒有能力負擔買房子的民眾，希望能夠透過租金補貼讓他們獲得居住上的照顧。透過滾動式檢討，持續支持租屋民眾提高申請意願，因此租金補貼已有多項精進措施，包括隨到隨辦、舊戶直接帶入審查不用重新申請、租約缺少房東身分證字號也能申請、放寬承租房屋規定等。

    此外，除租金補貼，還有多項住宅政策持續在進行，包括興建社會住宅，包租代管，甚至研議中的使用權住宅，未來都可能滿足不同居住需求的民眾，尤其使用權住宅更是高齡者、年輕小家庭等長期居住需求為出發點的政策，而使用權住宅也就是透過長年期租約，穩定居住需求穩定且被滿足。

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