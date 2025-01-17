《財劃法》三讀通過中央租金補貼恐受衝擊 未來地方要自籌至少25％約75億經費

內政部國土管理署署長吳欣修指出，受日前立院三讀通過「財劃法」衝擊，明年度租金補貼經費很可能又退回到中央、地方各自負擔相對比率。（記者黃筠軒攝）

2025/01/17 10:10

〔記者徐義平／台北報導〕中央擴大租金補貼今年是第三年實施，計畫戶數更一口氣從50萬戶拉高至75萬戶，為史上最多，且經費全數由中央負擔；不過，內政部國土管理署長吳欣修接受本報《官我什麼事》節目專訪時透露，受到日前立院三讀通過「財政收支劃分法」衝擊，中央補助財源受到排擠，明年度很可能又回到2021年中央、地方各自負擔相對比率的經費，其中地方負擔金額恐高達75億元。

吳欣修指出，2021年以前「租金補貼」是採取中央、地方各自負擔75%、25%的經費，但當時一個年度的計畫戶數大概是11、12萬戶，且地方根據自身經費設定可負擔的補助戶數，不過，2022年以後租金補貼升級為中央全額擴大補助，計畫戶數直接拉高至50萬戶，相較過往中央、地方共同負擔時，還要多出3倍。

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他表示，中央擴大租金補貼其實是受到廣大租屋族喜愛，上路第一年，核准戶數達27.8萬戶，第二年則拉高至62.8萬戶，因此，今年才會把計畫戶數再拉高至75萬戶，是有史以來最多的戶數。

但該補助政策後續卻存在兩個隱憂，首先總預算還未通過，今年度經費尚未確定，若以去年度的中央擴大租金補貼，核定戶數高達62.8萬戶，使用經費約200億元，今年度拉高至75萬戶，需要的經費肯定更多；再來，「財劃法」三讀通過，補助經費可能要回到中央、地方共同負擔的階段。

但因為整體補助戶數已經拉高，地方要自行負擔的費用恐是過往的3、4倍起跳，因此未來很有可能出現地方只規劃部分補助經費，限定可負擔的戶數，額滿就不再加碼，整體核定戶數恐會受到衝擊。

地方自籌經費 恐限縮補助名額

吳欣修點出，以去年度各縣市補助戶數來看，台中市核定戶數最多，高達14萬戶，新北市也有9萬戶，若「財劃法」上路，推估台中市政府要自己負擔3.5萬戶、新北市要自行負擔2.25萬戶租金補貼的財源。

吳欣修強調，上述的說法絕對不是危言聳聽，而且是廣大租屋族權益會受到影養的實質問題，尤其各地方政府也了解相關情形，因此，希望地方政府要能夠一起承擔照顧民眾的責任。

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