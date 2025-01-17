大罷免時代號角響起 林志潔24日起服務處設罷免藍委實體連署站

大罷免時代號角響起，陽明交大法律學者林志潔24日起將在新竹市的服務處設罷免藍委的實體連署站。（記者洪美秀攝）

2025/01/17 09:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕大罷免時代號角響起！因立法院藍白立委持續毀憲亂政惡搞台灣及傷害國家正常運作，各縣市先後發起罷免藍委連署，新竹市罷免立委鄭正鈐的公民團體雖最早發起連署，但因竹市是藍白大本營，連署情況並不踴躍，近期因藍白立委大刪預算惹怒許多竹科人，陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔也表態下週五（24日）起將在服務處設實體連署站，響應大罷免行動，不只可填寫罷免鄭正鈐連署書，包括傅崐萁、王鴻薇或台中等藍委都可到服務處連署。

林志潔受訪表示，她是以公民身份發起，基於科技，學術和研發預算被惡意刪減，傷害學術發展，影響新竹科學園區運作，弱化我國晶創計畫和AI研發，以及憲訴法、選罷法等違憲法律造成憲政混亂，憲法法庭有停擺危險，身為科技人，她無法再忍受藍白立委如此惡搞台灣，這是她發起及設實體連署站的主因。

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此外，罷免涉及民眾參政權，也有各種個資保護的需求，因此設攤連署需完備程序與確保民眾權益。因此服務處需要幾天時間完備各種狀況，未來她也將義務提供相關法律服務給有需要的公民團體及要加入罷免行動的團體，彼此一起合作。

林志潔也提醒，竹市民有大量科技研發人才，面對園區運作可能受到妨害，維護園區費用被亂砍，身為被停權的市長高虹安和代理市長邱臣遠，卻只有跑攤唱歌吃尾牙，以及出國旅遊，她呼籲兩人應挺身發言，譴責竹科園區的預算被亂刪，盡力維護新竹市民權益。

最後，響應大罷免時代號角已響起，林志潔說，為便利民眾，服務處也願意幫忙收受其他國民黨區域立委的罷免連署，例如在新竹工作戶籍在花蓮的民眾，也可以來服務處連署。服務處也會做好保護個資及民眾權益的整備工作，預計24日起開放實體連署站。

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