竹科爸媽不忍了！卡車繞行放送「藍白超級爛」

「放送藍白超級爛」卡車今天一早就出動繞行竹科周邊的關新路與慈雲路，不少竹科人上班拍下照片與影片，並在網路上擴散。（網友提供）

2025/01/17 09:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕竹科爸媽不忍了！響應網友許美華全台「放送藍白超級爛」卡車宣傳行動，經1天的募資，今天一早7點半起就在竹科周邊關新路及市區繞行，許多竹科人也拍下卡車的各種照片與影片在網路上擴散，除要向毀憲亂政及亂砍預算的藍白立委表達不滿，更號召竹科人不要忍了，一起加入大罷免，卡車螢幕也列出藍白立委大刪預算造成的後果與影響，籲竹科人一起響應。

由一群竹科爸媽發起的卡車宣傳行動，這幾天在網路發酵後，立刻募到卡車宣傳資金，今天一早就在竹科周邊繞行並放送藍白超級爛的各項事蹟。

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由於一早卡車就出動，吸引不少要上班的竹科人關注，有機車族及上班族沿路拍下卡車行經的影片與照片，竹科人也看到卡車螢幕顯示的各種藍白立委國會亂政及亂刪預算的內容，包括大砍國科會預算，大刪防詐經費與數位資安預算等，除讓竹科人了解藍白立委在國會的惡行，也透過行動喚起竹科人憂患意識，為守護台灣與孩子，一起加入大罷免，參與罷免不適任藍委的行動。

「放送藍白超級爛」卡車今天一早就出動繞行竹科周邊，螢幕也列出藍白立委大刪預算造成的後果與影響，籲竹科人一起響應。（網友提供）

「放送藍白超級爛」卡車今天一早就出動繞行竹科周邊。（網友提供）

「放送藍白超級爛」卡車今天一早就出動繞行竹科周邊的關新路與慈雲路，不少竹科人上班拍下照片與影片，並在網路上擴散。（網友提供）

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