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    首頁　>　政治

    遭王鴻薇點名「專門黑我們」 周軒：敢做不敢當、提案還怕人看？

    政治工作者周軒指出，國民黨立委王鴻薇（見圖）提案要求中選會提出新的罷免連署格式，還點名「辦公室主任周軒專門黑我們的」，對此周軒強調他並非辦公室主任，且也沒有對她的提案加油添醋。（資料照）

    政治工作者周軒指出，國民黨立委王鴻薇（見圖）提案要求中選會提出新的罷免連署格式，還點名「辦公室主任周軒專門黑我們的」，對此周軒強調他並非辦公室主任，且也沒有對她的提案加油添醋。（資料照）

    2025/01/17 09:41

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委聯手在立法院接連修法亂象，催出民怨，政治工作者周軒指出，國民黨立委王鴻薇提案要求中選會提出新的罷免連署格式，還點名「辦公室主任周軒專門黑我們的」，對此周軒強調他並非辦公室主任，且也沒有對她的提案加油添醋，強調「這年頭立法委員敢做不敢當的實在太多了，自己提案還怕人知道，難道領我跟我爸媽的稅金當薪水，提案還怕人看嗎？」

    周軒昨深夜在臉書發文指出，昨日在立院朝野黨團協商現場，民進黨團總召柯建銘拿出王鴻薇提案，要求中選會提出新的罷免連署格式，否則凍結預算的提案，要來驗證大罷免跟總預算很有關係。結果王鴻薇對此反嗆：「對啊，你們辦公室主任周軒傳的啊」、「專門黑我們的啊。」柯建銘則回應「全台灣有千千萬萬個周軒」、「他只不過是其中一個小周軒」

    周軒對此則強調「我不是辦公室主任，柯總召辦公室主任很少出門的」、「要當柯總召辦公室的主任，資歷沒有十年以上是做不來的，我還很菜」，並指「我真的只是一個小助理」。他也提到「很榮幸在國會實況轉播被王鴻薇委員點名，不過我應該沒有對妳的提案加油添醋，說我『黑妳』實在太沈重」。

    周軒也指出，「人必自侮而後人侮之」，「一樣的，妳的提案就代表妳本人，能夠讓妳『被黑』，那也是自業自得」。

    周軒也感嘆「我感到很悲哀，這年頭立法委員敢做不敢當的實在太多了，自己提案還怕人知道，難道領我跟我爸媽的稅金當薪水，提案還怕人看嗎？」他在文末也喊話王鴻薇「如果真的不怕罷免，如果真的覺得妳的提案非常正確，請妳堅持妳的提案，千萬不要撤案」。

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