批藍白國會作亂 吳靜怡嘆執政機關歲月靜好：人民忙著焦慮

立院朝野黨團近日協商今年度總預算案，藍白立委提案刪、凍多筆預算，引發外界高度關注。（資料照）

2025/01/17 08:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立院朝野黨團近日協商今年度總預算案，藍白立委提案刪、凍多筆預算，引發外界高度關注，媒體人吳靜怡對此發文表示，面對國會一再作亂，我們人民忙著焦慮，擔心整個中華民國台灣就要這樣被掏空了。不過她也質疑「主責機關彷彿歲月靜好，行政院就是焦糖布丁的布丁體」、「卓榮泰都不急了，其他人在急什麼？」

吳靜怡在臉書發文指出，「面對國會一再作亂，我們人民忙著焦慮，焦慮的像是焦糖布丁上面那層帶有微苦的糖片，你以為很硬，其實信心一下就被擊破了」，她批評「違法亂政的那群人團結的就像是湯匙，不斷的向下深掘，硬邦邦對上像布丁一般的軟趴趴，整個中華民國台灣就要這樣被掏空了」。

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吳靜怡質疑，「誰的責任？誰的膽怯？不是中華民國人民，而是完全無法保護自己的執政機關，給你權，你軟爛，給你法，你沒辦法，少再對人民裝可憐了」。她也嗆「主責機關彷彿歲月靜好，行政院就是焦糖布丁的布丁體」、「卓榮泰都不急了，其他人在急什麼？」

吳靜怡在文末也感嘆，「柯文哲圖利貪污，全黨都可以邊打邊騙，笑他們臉皮厚，但再無恥也能捍衛，更何況如果沒錯的執政黨」。

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