客委會因補助「大港開唱」遭藍營刪、凍預算 陳其邁說話了

針對國民黨立委以行政院客委會補助「大港開唱」等活動，質疑對推廣客家文化、吸引客庄青年回鄉等目的看不出幫助為由，刪減、凍結「客家文化產業發展獎補助費」預算，陳其邁感到相當遺憾，圖為大港開唱場景。（翻攝陳其邁臉書）

2025/01/16 23:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨立委以行政院客委會補助「大港開唱」等活動，質疑對推廣客家文化、吸引客庄青年回鄉等目的看不出幫助為由，刪減、凍結「客家文化產業發展獎補助費」預算；高雄市長陳其邁今晚表態，感慨這對年輕人來說，並非大家樂意看到的結果，對立委提案感到非常遺憾。

陳其邁介紹大港開唱，原本是一個非主流的獨立音樂活動，而很多非主流音樂團體也藉由大港開唱舞台，讓更多人看見他們精彩的表現，並逐漸培養起非常多、各式各樣音樂團體跟人才。這幾年下來，大港開唱成為幾乎只要票一開賣、就秒殺的音樂祭，並有不少國際藝人團體特地來演出，是台灣非常重要的音樂活動之一，呈現音樂和文化的多樣性。

請繼續往下閱讀...

陳其邁提到，過去在高雄，大港開唱也同樣因為一些政治、或個人因素而被刪減預算的例子，他形容這都是對於多元不同文化的不尊重，對年輕人來說也並不是大家樂意看到的結果。

他強調，高雄一向大力支持、鼓勵年輕人能夠從事各項文化創作，尤其在音樂表現、尊重言論自由，及自由表演權利前提下，對立法院這種決議感到非常遺憾。

陳其邁指出，以往大港開唱很多歌手也包含各種不同族群。原住民、客家等各族群。本來在語言的使用上就沒有任何限制。以客家歌手團體來說，邱舒、黃子軒與山平快、生祥樂隊、邱淑蟬、EASY SHEN x 詹詠安／陳俊名等，都曾在大港演出。

陳其邁喊話，還是希望立法院能夠再多加考量，讓年輕樂迷能有更多接觸各種不同文化、音樂、表演的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法