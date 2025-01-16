台南市政風處新處長張堯星上任

台南市政風處新處長張堯星16日到任。（台南市政府提供）

2025/01/16 22:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕法務部派任張堯星為台南市政府政風處處長，今（16）日到任。市長黃偉哲說，期許持續推動各項廉政措施，協助市政推動，讓市民有感放心。

張堯星為中央警察大學刑事警察學系畢業，歷任法務部廉政署南部地區調查組副組長、法務部廉政署綜合規劃組組長、台南市政風處副處長、海洋委員會政風處處長等職務，對於廉政相關工作領域有充分的歷練與實務經驗。

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黃偉哲說，清廉勤政是市府施政的最重要核心，有廉能的公務同仁與透明的行政流程，市政推動才能在無干擾與阻礙的狀況穩定推動。期許張處長能以豐富的廉政經驗，發揮專長，帶領政風團隊在市府的廉能基礎下繼續前行，共同守護廉能透明的公務環境，協助市政推動，使市民有感放心，一起打造優質宜居的城市。

原台南市政風處處長高伯陽北上接任台北市府政風處處長。他於南市府服務3年期間，任內建立許多廉政透明措施，像廉政公約的落實推動，關切事件登錄件數有顯著成長。另外創設「晶廉獎」制度，激勵各機關結合智慧化科技開創行政透化措施，率領政風團隊與業務單位相互合作角逐行政院「透明晶質獎」，衛生局及地政局獲雙獎肯定，創造台南第1的佳績。

原台南市政風處長高伯陽（右）卸任，市長黃偉哲（左）頒紀念牌感謝其辛勞與貢獻。（台南市政府提供）

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