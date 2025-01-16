黃國昌喊「未針對中研院刪預算」 范雲打臉：看不懂自己簽名？

范雲質疑，黃國昌從政前受惠中研院近10年，現在卻和國民黨聯手毀掉中研院。（資料照）

2025/01/16 21:41

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院朝野就總預算案展開協商，民進黨教育文化委員會召委范雲質疑，民眾黨團總召黃國昌曾受惠於中研院，卻提案要通案刪減「中央各機關及所屬」預算，要把中研院毀掉；黃國昌喊冤說，民眾黨哪個案子是針對中研院？統刪是針對所有行政機關。對此，范雲今（16日）秀出民眾黨團的提案表，反問難道黃國昌需要幫忙注音，才看得懂自己簽名？

范雲今質疑，黃國昌從政前受惠中研院近10年，現在卻和國民黨聯手毀掉中研院，包括要減列國外旅費與出國教育訓練費6成，是否要台灣消失在世界學術舞台？且若將中研院的水電費減列3成，恐迫使研究室多數設備被迫停止運作或縮減規模。

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黃國昌則回應，民眾黨提案哪個案子是針對中研院？統刪是針對所有行政機關，大家一律公平，有特別要處理的機關來跟民眾黨團講，有道理的都可接受、願意給機會。黃還批評，「范雲老師真的太丟臉了，堂堂大學教授還在幹側翼在做的勾當」。

對此，范雲晚間反擊說，這張預算是誰簽名的？難道黃國昌需要幫忙注音，才看得懂自己的名字？若這真是黃自己簽的，那問題更嚴重，立委當到第二任，難道還不知道中研院也是中央各機關之一？

范雲指出，黃國昌居然敢說各機關有意見可向他說明，中研院已緊急針對民眾黨的「統刪」，詳述五頁預算被刪的影響，自己不看，還要中研院院長親自去求見？如此無恥，黃國昌快去栽培他近十年的中研院門口下跪懺悔才是。

范雲秀出民眾黨團的提案表，反問難道黃國昌需要幫忙注音，才看得懂自己簽名？ （記者陳政宇翻攝）

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