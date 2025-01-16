為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌喊「未針對中研院刪預算」 范雲打臉：看不懂自己簽名？

    范雲質疑，黃國昌從政前受惠中研院近10年，現在卻和國民黨聯手毀掉中研院。（資料照）

    范雲質疑，黃國昌從政前受惠中研院近10年，現在卻和國民黨聯手毀掉中研院。（資料照）

    2025/01/16 21:41

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院朝野就總預算案展開協商，民進黨教育文化委員會召委范雲質疑，民眾黨團總召黃國昌曾受惠於中研院，卻提案要通案刪減「中央各機關及所屬」預算，要把中研院毀掉；黃國昌喊冤說，民眾黨哪個案子是針對中研院？統刪是針對所有行政機關。對此，范雲今（16日）秀出民眾黨團的提案表，反問難道黃國昌需要幫忙注音，才看得懂自己簽名？

    范雲今質疑，黃國昌從政前受惠中研院近10年，現在卻和國民黨聯手毀掉中研院，包括要減列國外旅費與出國教育訓練費6成，是否要台灣消失在世界學術舞台？且若將中研院的水電費減列3成，恐迫使研究室多數設備被迫停止運作或縮減規模。

    黃國昌則回應，民眾黨提案哪個案子是針對中研院？統刪是針對所有行政機關，大家一律公平，有特別要處理的機關來跟民眾黨團講，有道理的都可接受、願意給機會。黃還批評，「范雲老師真的太丟臉了，堂堂大學教授還在幹側翼在做的勾當」。

    對此，范雲晚間反擊說，這張預算是誰簽名的？難道黃國昌需要幫忙注音，才看得懂自己的名字？若這真是黃自己簽的，那問題更嚴重，立委當到第二任，難道還不知道中研院也是中央各機關之一？

    范雲指出，黃國昌居然敢說各機關有意見可向他說明，中研院已緊急針對民眾黨的「統刪」，詳述五頁預算被刪的影響，自己不看，還要中研院院長親自去求見？如此無恥，黃國昌快去栽培他近十年的中研院門口下跪懺悔才是。

    范雲秀出民眾黨團的提案表，反問難道黃國昌需要幫忙注音，才看得懂自己簽名？ （記者陳政宇翻攝）

    范雲秀出民眾黨團的提案表，反問難道黃國昌需要幫忙注音，才看得懂自己簽名？ （記者陳政宇翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播