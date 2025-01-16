藍白提案刪凍預算惹民怨 王婉諭：這不是監督而是癱瘓國家！

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/01/16 23:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院15日就中央政府總預算協商．藍白提案刪除、凍結多筆預算，引發外界批評。時代力量黨主席王婉諭列出藍白這次審預算．讓民眾不滿的三大事由，直言「理性監督政府大家都支持，但惡搞國家，只會讓台灣走上回頭路！」

王婉諭16日在臉書發文，「這幾天看到大家對預算案的討論，想了想，身為一個前立委，我應該有資格、也有義務，來跟大家解釋一下『預算提案』到底在幹嘛。先說結論：以藍、白現在這種提案的品質和內容，根本做不到他們口中的『監督』政府，反之，他們只是在『癱瘓』國家。你覺得一個政府機關要檢討，除非你要廢除該機關，不然「把他的預算全部砍光光」對社會進步絕對沒有幫助。」

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她接著列出藍白這次胡亂刪、凍預算引發民怨的三大事由，「第一、大幅、全面刪除部會預算。國民黨認為性平事件頻傳，所以提案減列性平處1600萬的預算，剩3000元；國民黨認為作品史觀有誤，所以提案『全數』減列公視的23億預算；民眾黨認為刑事警察局打詐不力，所以提案減列2億元；國民黨不滿陸委會說金門面臨統戰威脅，所以提案減列業務費2.9億元，僅剩1元；國民黨將農業部業務費減列8000萬，僅剩1元。這會導致什麼結果？這些部會不只無法精進作為、改進方針，反而等同於完全無法運作，徹底本末倒置。」

「第二、對各機關的業務費下重手。預算有分科目，而且編下去之後，不是每個款項都可以流用。國民黨把NCC、數發部、陸委會的業務費全部砍到1元，又凍結包含警政署、消防署、海巡署在內等機關 70% 的業務費，這不是監督，而是惡搞。大砍業務費，癱瘓行政機關的日常運行，你沒有撼動到位高權重的高官、效率不彰的補助，你只是在為難公務人員。而民眾黨提案通刪水電費30%不得流用也是一樣，只會搞到沒水沒電，讓人公務員無法做事。」

「第三、寫一堆莫名其妙的提案事由。國民黨的提案品質低落、濫竽充數早就不是新聞了，之前每次預算審查都看得很痛苦。但這次他們的提案，真的到了莫名其妙的程度，根本不是為民發聲，只是在尋求政治報復。」

「因為內政部做圖把「冷氣團巨人』做成藍色的，於是藍委廖先翔認為這醜化在野黨，提案凍結內政部業務宣導費1192萬元；因為宏都拉斯跟我國斷交後民不聊生，但外交部卻沒有積極重新建交，於是國民黨立委廖先翔提案凍結外交部國際合作關懷4億元；因為海委會發了一篇『護國神山黑熊君』可以擋颱風的圖文，王鴻薇委員這是在幫黑熊學院造神，所以提案要砍業務宣導費1205萬元。其他國民黨為了反制罷免、反對轉型正義、反對白恐相關作品所提出的預算提案，更是完全展露他們的政治算計。這些提案事由毫無道理，完全是在浪費立委職權。」

王婉諭直言，「預算審查很重要，而預算提案更可以彰顯你對於國家重要政策的態度。立委可以監督的手段很多，但預算提案，是其中少數真正可以帶來社會改革的。過去時代力量還在國會的時候，有非常多的政治改革，都是透過理性的預算提案來促成。但如果濫用職權，那就只是在癱瘓國家體制運作。」

「目前這些預算提案都還在二輪提案階段，預計會在下週一之前的黨團協商逐條、討論處理，最後會在下週二的院會表決。剩下最後幾天的時間，希望國會用理智想想，別再意氣用事，理性的針對預算進行合理、有效的監督。我也要請大家持續關注國會預算審查的最新進度，讓他們知道：立法委員是人民的代議士，不是為所欲為的皇帝。理性監督政府大家都支持，但惡搞國家，只會讓台灣走上回頭路！」

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