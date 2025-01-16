警政署：預算無獨厚特定NGO民間組織 一切合法

警政署說，預算無獨厚特定NGO民間組織，一切合法，無圖利之嫌。（記者邱俊福攝）

2025/01/16 21:00

〔記者邱俊福／台北報導〕外界質疑政府預算獨厚特定NGO民間組織，警政署今晚強調，今年度精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫的具體內容與預算均有公開在案，無獨厚特定NGO民間組織，一切合法無圖利之嫌。

警政署說，中程計畫具體內容與成本效益分析報告，去年10月9日台內警字第1130873693號函送立法院在案，在今年度預算書中亦公開編列說明，並無規避國會監督；該預算用途包括編組示範隊暨擴充裝備、強化訓練、參訪國際交流、辦理競賽凝聚向心力及建立榮譽制度等項，預算編列說明與用途均未涉及任何組織與團體，為中央補助地方經費，由地方政府自行辦理民防、義警（含山地義警）及義交（簡稱民防人員）的訓練工作。

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警政署指出，在中程計畫編寫內容時，僅為舉例，並非指定特定合作單位，外界勿無限上綱過度解釋。

而辦理精進民力任務隊訓練工作，主要為提升民防人員專業技能，與任何民間團體合作，均秉持專業課程需求安排，有關緊急救護訓練，並非警察專業技能，故師資遴聘、課程規劃，均依法辦理，並無獨厚特定團體，各地方政府警察局辦理緊急救護訓練工作，遴聘各地方政府消防局、合格醫護人員具備緊急救護證照之專業人士擔任授課師資。

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