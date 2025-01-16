藍委喊刪光公視預算 記協發聲明嚴厲譴責

國民黨提案刪除公視23億元預算，引起各界反彈。（記者林志怡攝）

2025/01/16 20:38

〔記者林志怡／台北報導〕國民黨提案刪除公視23億元預算，引起各界反彈。台灣新聞記者協會（記協）今晚發布聲明強調，中央政府編列預算捐贈公廣基金會屬法律規範，目的是建立不受商業限制和政治干預的媒體機構，提案刪除全數預算，恐造成政治力介入公視營運的觀感，也扼殺能見度較低的離島議題受關注機會，記協嚴厲譴責這項提案。

記協聲明指出，依據「公共電視法」規範，中央政府編列預算，捐贈公廣基金會，以此營運公共電視台，希望建立一個不受商業限制和政治干預的媒體機構，如今立法委員以營運當中的幾項疏失為藉口，提案刪除全數預算，已經違背「公視法」的立法精神，並造成政治力介入公視營運的觀感。

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此外，記協聲明指出，金門、馬祖等離外島人口少，能見度低，公共議題難以獲得主流媒體關注，公共媒體能夠突破商業媒體的限制，呈現離外島重要的公共議題，公視過去也對金門議題有諸多關注，如2022年金門大橋通車專題；2020年金、馬外海砂石遭盜採問題；2019年，關注金門大橋工程議題、非洲豬瘟在金門防治情況；2018年關注金門飲水問題等。

記協認為，一旦公共電視預算遭刪除，等於提案立委自己主導扼殺金、馬等離外島議題受到關注的機會，對於離外島居民的權益，毫無疑問是種嚴重剝奪。

另，記協指出，法律要求公視獨立於商業及政治力量運作，但公視並非不受專業監管，它和其它商業電視台一樣，定期要接受NCC審查、換照，若對於公視運作和內容有所質疑，都有權向NCC舉發，依體制糾正偏誤，若以刪減為名行消滅電視台之實，都無法見容於公眾。

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