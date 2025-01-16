藍委提案刪家電節能、屋頂光電補助 11環團急發抗議聲明

11個環保團體聯合聲明，抗議立法院國民黨立委提案，要刪除節能減碳的相關補助，呼籲全民共同監督，捍衛台灣減碳進展與社會共識。 （圖由綠色公民行動聯盟提供）

2025/01/16 20:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕國民黨立法委員賴士葆、馬文君等人提案刪除家電節能補助、屋頂光電補助等，11個環保團體今（16日）晚緊急聯合發布聲明，抗議此舉將使租屋族、中低收入等脆弱族群權益受損，也重創累積不易的節電成效，亦無法達成朝野各黨均希望的屋頂光電的共識。

環團聯合聲明指出，國民黨立委賴士葆、馬文君等人提案，刪除經濟部能源署的工作計畫如「住宅家電效率升級計畫」、「家戶屋頂設置太陽光電計畫」等獎補助費100億元，原先可再多補助全台民眾汰購一級能效冷氣及冰箱200萬台，以及補助1000平方公尺以下建物設置屋頂光電，每瓩3000元的補助經費，恐均遭到刪除或凍結。

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環團表示，節能減碳補助遭刪減，將使得無論一般租屋族、中低收入戶甚至更需要補助支持的其他脆弱族群，無法再享有汰舊換新購買一級能效家電的3千元補助，將不利於改善能源貧窮問題、也重創累積不易的節電成效；亦無法達成朝野各黨均希望普及屋頂光電的共識。

環團指出，能源署推動家電節能補助行之有年，廣受民眾歡迎，成功促進住宅部門減少碳排放，並有效減輕家庭用電負擔；原目標2026年汰換730萬台住家老舊冷氣、冰箱，每年可省下34.8億度電，可見該政策是讓全民節能減碳、發揮巨大節電潛力的重要誘因。

另方面，近年屋頂光電建置速度最快，最無社會爭議，根據2023年台大風險中心民調，近5成民眾支持屋頂光電的鋪設，若刪除補助，將嚴重拖慢城市屋頂光電發展，更忽視讓太陽光電普及、促進建築減碳的意義。

而過去國民黨於2023年參與推動《再生能源發展條例》12-1條修法，可見屋頂光電早已是朝野協商後的共識，不應為政治鬥爭踐踏過往認同的政見，阻礙屋頂光電的政策推動。

環團強調，氣候危機與減碳壓力當前，台灣無法承受推動節電、屋頂光電等政策的倒退，國民黨此舉明顯違背國際環保潮流，損及全民利益，且不利於台灣實現減碳目標，故嚴正抗議國民黨提案，呼籲全民共同發聲監督，共同捍衛台灣得來不易的減碳進展與社會共識。

共同聲明團體有：綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會、主婦聯盟環境保護基金會台中分會、台灣環境規劃協會、環境權保障基金會、台灣再生能源推動聯盟、媽媽氣候行動聯盟、荒野保護協會、野薑花公民協會、綠主張綠電合作社。

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