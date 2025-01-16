黃國昌嗆刪定鐵道安全預算 陳怡凱酸：自我是否被挑戰比人命還重要！

民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

2025/01/16 22:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨指控，民眾黨團總召黃國昌提案減列並凍結交通部編列「台鐵軌道結構安全提升計畫」經費，是在「沒收鐵道安全」，黃國昌今（16日）不爽撂話「這個預算刪定了！」對此，律師陳怡凱痛批，對於黃國昌而言，其自我是否被挑戰，比人命還重要！

立法院昨（15日）協商中央政府總預算，藍白提案刪除、凍結多筆預算。對於黃國昌提案減列交通部編列『台鐵軌道結構安全提升計畫』5000萬並凍結5000萬，民進黨直言黃國昌此舉是在侵害民眾搭火車的安全，「為減少台鐵事故，所以刪台鐵安全計畫預算，黃國昌的邏輯怎麼了？把人命放哪裡？」沒想到黃國昌怒嗆，「竟然敢挑戰我黃國昌對於鐵路安全的重視，你們真的是拿石頭砸自己的腳，我要清楚的告訴陳世凱（交通部長）跟台鐵的董事長，這個預算刪定了！」

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對此，陳怡凱在臉書發文表示，「立法委員審議預算，是憲法所課予的職責，不應該為個人的情緒或自我感覺服務。再者，預算的審議，應該是看關聯性與必要性，而不是看委員個人有沒有被『挑戰』。以上，應該是常識。」

他接著說：「既然如此，為什麼『刪除預算』跟『敢挑戰我』兩件事情會連結在一起？只因為有人質疑委員不夠重視鐵路安全，當事委員就揚言要『刪定』鐵路軌道結構安全提升的預算？這是想表達什麼？這只是再一次證明了，對於這個人而言，他的自我有沒有被挑戰，要比軌道結構安全來得更重要，軌道上面搭載的人命亦然。」

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