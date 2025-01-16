林智群：名人詐騙近絕跡 誰說數發部沒做事？

在野大砍數發部的業務費，林智群就痛批，「誰說數發部沒做事？」（資料照）

2025/01/16 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院近期審查中央政府總預算，國民黨團提案內容包括把數發部、NCC等，部會的業務費大砍到剩1元。對此，律師林智群今（16）日就表示，這幾個月以來，臉書的名人詐騙、一頁式詐騙，幾乎都已經絕跡，因此批評，「誰說數發部沒做事？」

林智群在粉專提到，「不知道大家有沒有注意到，這幾個月名人詐騙廣告、一頁式詐騙幾乎絕跡，誰說數發部沒做事？」林智群解釋，數發部找了臉書、google等，媒體公司開會並提供白名單，且通報後的24小時內，就下架有問題的網頁，「一堆人不知道，就是沒做事？」

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林智群更說到，為了避免台灣的海底電纜被中國切斷，大家到時沒有網路可以用，數發部因此發展了低空衛星，「一堆人不知道，就是沒做事？」以及數發部在技術上，推動了數位簽章平台、法律上訂定遊戲規則、要求臉書廣告進行實名認證等，才讓一頁式廣告消失不見，「一堆人不知道，就是沒做事？」

最後，林智群補充，台灣每天都會遇上，百萬次的試探跟網路攻擊，且幾乎都是針對政府部門的電腦系統及網站，儘管數發部都有擋下來，但有一兩個網站被攻陷，就馬上變成新聞頭條，「一堆人不知道，就是沒做事？」還直呼「這些人最喜歡的，就是看表面。」

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